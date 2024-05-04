Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Ο «βιονικός» Λεσόρ σπάει τη… στατιστική

Ο Γάλλος σέντερ διεκδικεί το βραβείο του MVP της Euroleague και συνεχίζει τις… τρομακτικές εμφανίσεις και στα playoffs  

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός έκανε το «break» στο Βελιγράδι και επέστρεψε τη σειρά στο ΟΑΚΑ.

Την Τρίτη (7/5) το βράδυ ο κόσμος του Τριφυλλιού θα γεμίσει για ακόμα μια φορά το γήπεδο με σκοπό να βοηθήσει τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του να φτάσουν στο Final Four του Βερολίνου.

Οι «πράσινοι» έχουν την ευκαιρία να επιστρέψουν στους «4» της Euroleague μετά από 12 χρόνια όμως ξέρουν τι πρέπει να κάνουν σωστά για να προκριθούν.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark