Παναθηναϊκός: Ο «βιονικός» Λεσόρ σπάει τη… στατιστική

Ο Παναθηναϊκός έκανε το «break» στο Βελιγράδι και επέστρεψε τη σειρά στο ΟΑΚΑ.

Την Τρίτη (7/5) το βράδυ ο κόσμος του Τριφυλλιού θα γεμίσει για ακόμα μια φορά το γήπεδο με σκοπό να βοηθήσει τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του να φτάσουν στο Final Four του Βερολίνου.

Οι «πράσινοι» έχουν την ευκαιρία να επιστρέψουν στους «4» της Euroleague μετά από 12 χρόνια όμως ξέρουν τι πρέπει να κάνουν σωστά για να προκριθούν.

Πηγή: skai.gr

