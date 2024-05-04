Το Ανώτατο Δικαστήριο του Νεπάλ, έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να μειώσει τον αριθμό των αδειών που χορηγούνται για την ανάβαση στο Έβερεστ και σε άλλες κορυφές των Ιμαλαΐων, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας δικηγόρος που είχε καταθέσει σχετικό αίτημα.

«Το δικαστήριο διέταξε να περιοριστεί ο αριθμός των ορειβατών» στο πιο ψηλό βουνό του κόσμου που έχει υψόμετρο 8.850 μέτρων, είπε ο Ντεεπάκ Μπικράμ Μίσρα, τη στιγμή που αρχίζει στο Νεπάλ η περίοδος των εαρινών αναβάσεων.

Το Νεπάλ χορηγεί επί του παρόντος άδειες σε όσους θέλουν να ανεβούν στο Έβερεστ και είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 11.000 δολάρια. Πέρυσι χορηγήθηκαν 478 άδειες - αριθμός ρεκόρ.

Η δυνατότητα υποδοχής στις ορεινές αυτές περιοχές «πρέπει να τηρείται» και πρέπει να καθοριστεί ένας μέγιστος κατάλληλος αριθμός αδειών για αναρρίχηση, τονίζεται σύμφωνα με την περίληψη της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία δεν παρέχει αριθμητικά στοιχεία για το θέμα αυτό.

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Νεπάλ εκδόθηκε στα τέλη Απριλίου, αλλά η περίληψη δημοσιοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα.

Ο δικηγόρος Ντεεπάκ Μπικράμ Μίσρα εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι με την απόφαση αυτή το Δικαστήριο ανταποκρίθηκε στις ανησυχίες του πληθυσμού σε σχέση με την προστασία της φύσης στο Νεπάλ, στο οποίο υπάρχουν οκτώ από τις δέκα υψηλότερες κορυφές του πλανήτη.

Εκτός από τη μείωση του αριθμού των ορειβατών, το δικαστήριο συνέστησε τη λήψη "μέτρων για τη διαχείριση των απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος" στις ορεινές περιοχές, τόνισε ο δικηγόρος.

Κάθε άνοιξη, όταν οι θερμοκρασίες είναι πιο ήπιες και γενικότερα οι άνεμοι ασθενείς, το Νεπάλ υποδέχεται εκατοντάδες ανθρώπους που αναζητούν την περιπέτεια στα βουνά του.

Ένα πολύ μεγάλο ανθρώπινο «μποτιλιάρισμα» στο Έβερεστ το 2019 ανάγκασε τα μέλη των αποστολών να περιμένουν επί ώρες πάνω στο Έβερεστ σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Τουλάχιστον τέσσερις από τους 11 θανάτους που καταγράφηκαν εκείνη τη χρονιά οφείλονταν στον υπερπληθυσμό πάνω στο βουνό.

«Ασκούμε υπερβολική πίεση στο βουνό και πρέπει να του προσφέρουμε μια μικρή ανάπαυλα», είπε ο Ντεεπάκ Μπικράμ Μίσρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

