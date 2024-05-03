Της Αθηνάς Παπακώστα

Μετά από μήνες πολέμου και σειρά προσπαθειών για επίτευξη συμφωνίας, οι νέες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς με σκοπό την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας βρίσκονται στο πιο κρίσιμο τους στάδιο.

Η... μπάλα – προς το παρόν - παραμένει στο γήπεδο της Χαμάς, καθώς, ακόμη, δεν έχει απαντήσει στην ισραηλινή αντιπρόταση, η οποία προέκυψε έπειτα από τη διαμεσολάβηση της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρά τα μπερδεμένα μηνύματα των τελευταίων ημερών, ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της παλαιστινιακής, ισλαμιστικής οργάνωσης, Ισμαήλ Χανίγιε, δήλωσε – κατόπιν συνομιλιών του με τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών Αιγύπτου αλλά και τον πρωθυπουργό του Κατάρ - ότι η Χαμάς εξετάζει με «θετικό πνεύμα» την προτεινόμενη κατάπαυση του πυρός. Προσέθεσε δε, ότι αντιπροσωπεία της Χαμάς θα επιστρέψει στο Κάιρο προκειμένου να ολοκληρώσει τις τρέχουσες συνομιλίες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.

Η θέση της Χαμάς

Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του αξιωματούχου της Χαμάς, Οσάμα Χαμντάν στο ελεγχόμενο από τη Χεζμπολάχ, τηλεοπτικό δίκτυο, Αλ-Μανάρ κατά τη διάρκεια των οποίων είχε τονίσει πως «η θέση μας στο υπό διαπραγμάτευση σχέδιο είναι αρνητική» προσθέτοντας ότι «οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν σταματήσει».

Η μοίρα της υπό διαπραγμάτευσης συμφωνίας εξαρτάται, πρώτον, από το κατά πόσον η Χαμάς θα δεχθεί να απελευθερώσει τους ομήρους που εξακολουθεί να κρατά - και αποτελούν το μεγαλύτερο διαπραγματευτικό της χαρτί – για να εξασφαλίσει μία εκεχειρία έξι εβδομάδων, η οποία όμως ακόμη και με την «περίοδο διαρκούς ηρεμίας» που προτείνεται στη συμφωνία δεν ικανοποιεί διαρκές αίτημά της για μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα, μάλιστα, με διεθνή Μέσα Ενημέρωσης η Χαμάς ζητεί να παρασχεθεί περισσότερη σαφήνεια σχετικά με τους όρους της πρότασης επιμένοντας στη σταδιακή και πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Δεύτερον όλα εξαρτώνται, επίσης, και από τη στάση που θα επιλέξει να κρατήσει το Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είναι αντιμέτωπος με μεγάλη πίεση στο εσωτερικό της. Από τη μία, οι συγγενείς αλλά και χιλιάδες απλοί πολίτες που ζητούν διαδηλώνοντας την άμεση απελευθέρωση των ομήρων και, από την άλλη, οι σκληροπυρηνικοί του υπουργικού του συμβουλίου, οι οποίοι τον απειλούν ότι θα ρίξουν την κυβέρνηση, εάν σταματήσει τον πόλεμο, χωρίς να έχουν πρώτα επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί και αφορούν σε «ολοκληρωτική νίκη» του Ισραήλ, την επιστροφή όλων των ομήρων και την «εξάλειψη της Χαμάς».

Οι τοποθετήσεις Νετανιάχου

Δημοσίως, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τονίζει πως «είτε με, είτε χωρίς συμφωνία θα εισβάλουμε στη Ράφα»,το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς στη Γάζα, όπως χαρακτηρίζει το Τελ Αβίβ την νοτιότερη πόλη στον παλαιστινιακό θύλακα.

Όπως, μάλιστα, έγινε γνωστό εξέφρασε την ίδια άποψη και στον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, κατά τη συνάντησή τους το πρωί της Μ. Τετάρτης με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας να επαναλαμβάνει την αντίθεση της Ουάσιγκτον σε μία στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Ράφα, εκτός εάν το Τελ Αβίβ μπορεί να εγγυηθεί ένα αξιόπιστο σχέδιο για την απομάκρυνση των αμάχων.

Από την πλευρά των μεσολαβητών, τα προηγούμενα 24ωρα είχε διαφανεί μία συγκρατημένη αισιοδοξία. Ωστόσο, παρά τα σημάδια συμβιβασμού που η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και εκείνη της Αιγύπτου επικαλούνταν, η συμφωνία εξακολουθεί να μοιάζει αμφίβολη. Τα αγκάθια παραμένουν στο τραπέζι και μοναδική ελπίδα για εκεχειρία αποτελεί το γεγονός ότι τουλάχιστον οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

