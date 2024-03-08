Του Γιάννη Ανυφαντή

Εκ νέου ένταση πυροδότησε στη Βουλή η τοποθέτηση του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος επέμεινε στις χθεσινές αναφορές για sugar daddies και χορηγούς φοιτητριών.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ ανέβηκε σήμερα το πρωί στο βήμα της Βουλής για την επετειακή αναφορά προς τιμήν της Ημέρας της Γυναίκας έχοντας στα έδρανα σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.

Ο κ. Κουτσούμπας, επιχειρώντας να απαντήσει στις αντιδράσεις που προκάλεσε χθες με τη δήλωση του, ανέφερε ότι το ΚΚΕ δεν έκλεισε ποτέ τα μάτια στην εκμετάλλευση αντίθετα πάντα την κατήγγειλε και την αποκάλυπτε: «Το ίδιο κάναμε και χθες. Γιατί ορισμένοι εμφανίζονται σοκαρισμένοι; Αυτό που ενοχλεί δεν είναι η πραγματικότητα αλλά η καταγγελία και η αποκάλυψη της σαπίλας. Δεν ενοχλείστε που αυτά συμβαίνουν αλλά ενοχλείστε όταν βγαίνουν στην επιφάνεια. Γιατί λοιπόν δεν καταγγέλλετε ότι κυκλώματα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν με αυτό τον τρόπο φοιτήτριες και φοιτητές για να πληρώνουν τα υψηλά δίδακτρα στις σχολές τους».

«Επιμένετε δηλαδή; Είστε απαράδεκτος», αντέδρασε η Νάντια Γιαννακόπουλου απο τα έδρανα, με τον γενικό γραμματέα να συνεχίζει:

«Εμείς αυτούς τους αλητήριος εμπόρους λευκής σαρκός καταγγείλαμε και όχι φυσικά τις γυναίκες θύματα της εκμετάλλευσης . Αντί κι εσείς να καταγγείλετε όλους αυτούς καταγγέλλετε το ΚΚΕ.Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Να μην αποκαλυφθεί η σαπίλα του δήθεν όμορφου αγγελικά πλασμένου κόσμου σας.Εμείς μπορούμε να κοιτάμε στα μάτια τις νέες κοπέλες και να τις καλέσουμε να συμπορευθούμε μαζί».

«Με θλίψη τον άκουσα να επιμένει. Η μόνη μου παρηγοριά είναι ότι η Αλέκα Παπαρήγα δεν θα έλεγε ποτέ κάτι τέτοιο», δήλωσε από τα κυβερνητικά έδρανα η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή.

Για απαράδεκτη και αδιανόητη δήλωση μίλησε η Ζωή Κωνσταντοπολου τονίζοντας πως «αντί να ανακληθεί σήμερα με μια συγγνώμη παλικαρίσια επιχειρήθηκε να δικαιολογηθεί».

Ολόκληρη η ομιλία του Δ. Κουτσούμπα στη Βουλή:

«Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σημαδεύεται από το πανελλαδικό συλλαλητήριο των φοιτητών και φοιτητριών ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, διεκδικώντας αποκλειστικά δημόσια και πραγματικά δωρεάν πανεπιστημιακή μόρφωση. Εδώ βρίσκεται η ελπίδα! Στους αγώνες του λαού και της νεολαίας.

Σήμερα λοιπόν, το ΚΚΕ τιμά όλες τις μαχήτριες της ζωής: τις χιλιάδες εργαζόμενες που αγωνίζονται μέσα από τα σωματεία τους για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αξιοπρεπείς μισθούς, συντάξεις, μέτρα προστασίας της μητρότητας. Τιμά τις αγρότισσες που βρέθηκαν στα αγροτικά μπλόκα δίνοντας αγώνα επιβίωσης ενάντια στην ΚΑΠ και στην πολιτική της κυβέρνησης, τις αυτοαπασχολούμενες που μάχονται ενάντια στη φοροληστεία, τις νέες μητέρες που διεκδικούν για τα παιδιά τους δημόσιους και δωρεάν παιδικούς σταθμούς, ολόπλευρη μόρφωση σε σύγχρονα κι ασφαλή σχολεία.

Σήμερα όμως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας η σκέψη μας είναι και στις μανάδες που έχασαν τα παιδιά τους στο έγκλημα των Τεμπών. Ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή τους: Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί! Είναι στις μανάδες που αγωνιούν γιατί τα παιδιά τους που είναι μέλη του πληρώματος της φρεγάτας "Ύδρα", που η κυβέρνηση έστειλε στο "στόμα του λύκου" στην Ερυθρά Θάλασσα. Ενώνουμε τη φωνή μας με τη δική τους φωνή: Να γυρίσει τώρα πίσω η φρεγάτα, δεν έχουν καμιά δουλειά τα παιδιά του λαού έξω από τα σύνορα της χώρας μας!

Και σε όλες τις γυναίκες και από αυτό εδώ το βήμα ένα πράγμα τους λέμε: η συμμετοχή σας στους αγώνες δίνει οξυγόνο αισιοδοξίας, δυναμώνει την εργατική-λαϊκή αντιπολίτευση ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, όπως και των προηγούμενων, του εχθρικού αστικού κράτους και της ΕΕ. Με την αποφασιστική σας θέληση και στάση και σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, μπορείτε να δυναμώσετε την πάλη για την κατάργηση κάθε μορφής ανισοτιμίας, βίας, εκμετάλλευσης και καταπίεσης.

Και το ΚΚΕ ξέρετε καλά πως στην εκμετάλλευση δεν έκλεισε ποτέ τα μάτια. Πάντα την κατήγγειλε και την αποκάλυπτε μιλώντας με ονόματα. Το ίδιο έκανε και χτες στη Βουλή. Γιατί ορισμένοι εμφανίζονται σοκαρισμένοι; Γιατί αυτό που ενοχλεί δεν είναι η πραγματικότητα, αλλά η καταγγελία και η αποκάλυψή της. Δεν ενοχλείστε που όλα αυτά συμβαίνουν γύρω μας, αλλά ενοχλείστε όταν βγαίνουν στην επιφάνεια και βάζουν εσάς να απολογείστε για το σάπιο σύστημα σας.

Γιατί λοιπόν δεν καταγγέλλετε το ότι κυκλώματα, ολόκληρες εταιρείες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν με αυτόν τον τρόπο φοιτήτριες και φοιτητές για να πληρώνουν τα υψηλά δίδακτρα για τις σπουδές, στις χώρες της αναπτυγμένης Ευρώπης.

Να ορίστε και οι διαφημίσεις που προτρέπουν σε αυτό. Μία από τη Σουηδία και μία από τη Δανία. Τις βλέπετε κυρίες και κύριοι βουλευτές; Τις βλέπετε; Τις καταθέτω στα πρακτικά. Αυτούς τους αλητήριους εμπόρους λευκής σαρκός καταγγείλαμε και όχι φυσικά τις γυναίκες - θύματα της εκμετάλλευσης.

Αντί κι εσείς λοιπόν να καταγγείλετε όλους αυτούς, καταγγέλλετε το ΚΚΕ. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημά σας. Μη τυχόν και αποκαλυφθεί αυτή η σαπίλα του δήθεν όμορφου αγγελικά πλασμένου κόσμου σας.

Εμείς μπορούμε να απευθυνόμαστε στις νέες κοπέλες, να τις κοιτάμε στα μάτια και να τις καλούμε να πορευτούμε μαζί στους αγώνες για να διαμορφώνονται "ρωγμές" στο "τείχος" που ορθώνει η σύγχρονη σήψη του καπιταλισμού απέναντι στους λαούς όλης της ΕΕ, γυναίκες και άνδρες. Όσο και αν προσπαθούν, η κυβέρνηση ΝΔ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, άλλοι εδώ μέσα, με αφορμή τη σημερινή ημέρα, να εμφανιστούν και εδώ μέσα ως "υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών" και της λεγόμενης "ισότητας των φύλων", έχουν διαμορφώσει μια κόλαση με τις πολιτικές τους για τις γυναίκες των εργατικών, λαϊκών δυνάμεων.

Πάψτε να υπερασπίζεστε τη σαπίλα, τη διαφθορά, τον εκφυλισμό, την οικονομική εξάρτηση, την εκμετάλλευση. Ναι, όλοι σας εδώ μέσα πάτε να κρύψετε ότι ενιαία υπερασπίζεστε τις κατευθύνσεις της ΕΕ και την αντιλαϊκή στρατηγική της απέναντι στις γυναίκες.

Καλείτε τις εργαζόμενες να "συμφιλιωθούν" με την εργασιακή ζούγκλα, τα ακανόνιστα ωράρια, για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών κολοσσών. Καλείτε τις γυναίκες να συμφιλιωθούν με τις υποβαθμισμένες υπηρεσίες φροντίδας και προστασίας των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ΑμΕΑ, των ατόμων με αναπηρία. Γιατί όλα αυτά αποτελούν "κόστος" για το κράτος και το κεφάλαιο.

Είδαμε τη δήθεν ευαισθησία σας, κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης, απέναντι στα δικαιώματα της αναπληρώτριας εκπαιδευτικού στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία βρίσκεται σε δίδυμη κύηση και δικαιούται μόλις 15 ημέρες αναρρωτική άδεια! Έφτασε η Υφυπουργός Παιδείας να ισχυριστεί ότι «δεν αλλάζει η νομοθεσία και θα μπορούσε να τελειώσει εκεί» η συζήτηση. Ούτε λίγο, ούτε πολύ προκλητικά λέτε ότι δεν έπρεπε να μείνει έγκυος ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός. Έτσι αντιμετωπίζετε και το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας; Ή μήπως με αυτά που λένε οι επιχειρηματικοί κολοσσοί σε νέες εργαζόμενες, προτείνοντας μάλιστα να βάλουν στην "κρυοσυντήρηση" τη δημιουργία οικογένειας;

Στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους υποτάσσετε κάθε κοινωνική ανάγκη της γυναίκας, ακόμα και την ολόπλευρη προστασία από την πολύμορφη βία, κυρίως την εργοδοτική και την κρατική. Όσες ευρωπαϊκές οδηγίες και αν ψηφιστούν, δεν ανατρέπεται η αντιλαϊκή πολιτική που εμποδίζει μια γυναίκα να στέκεται στα πόδια της οικονομικά και κοινωνικά ανεξάρτητη, για να απεγκλωβιστεί από μια βίαιη, παθογόνα διαπροσωπική σχέση.

Με την αντιλαϊκή πολιτική όλων σας -made in EE- έχετε οδηγήσει στην τραγική υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση της γραμμής SOS, των συμβουλευτικών κέντρων, των ξενώνων για κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους. Έχετε φτάσει εσείς της κυβέρνησης να αφήνετε απλήρωτους από το Νοέμβρη 2023 τους εργαζόμενους κι εργαζόμενες σε δομές της Γραμματείας Ισότητας. Τώρα να καταβληθούν τα δεδουλευμένα τους.

Γι' αυτό καλούμε κάθε γυναίκα να δυναμώσει τον αγώνα για να ανατραπούν οι οικονομικοί-κοινωνικοί-πολιτιστικοί παράγοντες που γεννούν τους δράστες- "τέρατα" που φτάνουν μάλιστα μέχρι και σε γυναικοκτονίες και αφήνουν τις γυναίκες ευάλωτες.

Ένα πιο δυνατό ΚΚΕ μπορεί να γίνει ουσιαστικό στήριγμα στον αγώνα για να ξεριζώσουμε τη γενεσιουργό μορφή βίας, δηλαδή αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης, που έχει στο dna του τη γυναικεία ανισοτιμία και καταπίεση.

Σε αυτό το δρόμο κάθε γυναίκα μπορεί να βρει το θάρρος, την αντοχή να αλλάξει μαχητικά τη ζωή της».

