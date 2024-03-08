«Η ίδρυση μη κρατικών/μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων ΑΕΙ που ψηφίζει η κυβερνητική πλειοψηφία είναι απομίμηση μεταρρύθμισης που δεν δίνει συνολική απάντηση στα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει η δημόσια παιδεία στη χώρα μας σε όλες τις βαθμίδες», ανέφερε, ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή, ο Νίκος Ανδρουλάκης, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής δεν θα ψηφίσει επί της αρχής αυτή την ψευδεπίγραφη μεταρρύθμιση, αλλά θα στηρίξει όσα άρθρα θεωρεί ότι βρίσκονται στην κατεύθυνση στήριξης του δημόσιου Πανεπιστημίου.

«Δεν εμπιστευόμαστε ότι θέλετε πραγματικά να ενισχύσετε τη δημόσια παιδεία και τα δημόσια πανεπιστήμια. Ούτε πιστεύουμε ότι το σχέδιο σας έχει στόχο την ίδρυση πραγματικά μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, που θα συμβάλουν στη συνολική αναβάθμιση της παιδείας στη χώρα», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και αμφισβήτησε την αξιοπιστία της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, λέγοντας «πως βαφτίζει μεταρρυθμίσεις τις διευθετήσεις».

«Για εμάς, μεταρρύθμιση στην παιδεία σημαίνει όραμα, διαβούλευση, αξιόπιστη υλοποίηση. Αυτό κάναμε στα τέλη Αυγούστου του 2011, όταν 255 βουλευτές υπερψήφισαν τον νόμο 4009/11, γνωστό ως νόμο Διαμαντοπούλου. Θα το θυμάται καλά ο υπουργός Παιδείας, που τότε ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι για το ΠΑΣΟΚ, η δημόσια Παιδεία είναι βασικός μηχανισμός ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας και μοχλός μετάβασης στη νέα εποχή των επιστημονικών και τεχνολογικών επαναστάσεων.

Απαντώντας στον κ. Μητσοτάκη για τη θέση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχετικά με το δημόσιο πανεπιστήμιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε, αφήνοντας αιχμές για την Νίκη Κεραμέως, πως «85 από τα 89 άρθρα σας ξηλώνουν αυτή τη μεγαλεπήβολη μεταρρύθμιση που είχε ψηφίσει η προκάτοχός σας. Πώς να το εκλάβουμε αυτό ως προς την αξιολόγηση της κυρίας Κεραμέως, που μιας και είναι εδώ, οφείλει να μας εξηγήσει γιατί κρυβόταν τέσσερις μέρες για τη διαρροή χιλιάδων προσωπικών δεδομένων εκλογέων του εξωτερικού και κατόπιν εορτής διέταξε ΕΔΕ».

«Νομοθετείτε καθ' υπόδειξή τους και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης, επισημαίνοντας το παράδοξο, όπως είπε, «συγκεκριμένα funds να έχουν κάνει ήδη τις επενδύσεις τους στην Ελλάδα εδώ και μήνες και εσείς να έρχεστε εκ των υστέρων και να προσαρμόζετε, με συνταγματικές μάλιστα ακροβασίες, έναν νόμο πάνω στις επενδύσεις τους. Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, συντάχθηκε εν κρυπτώ. Ακόμα και μετά την παρουσίασή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, χρειάστηκαν πάνω από δύο μήνες για να αναρτηθεί στη δημόσια διαβούλευση και να γίνουν τα αποκαλυπτήρια: ότι ο τίτλος "μη κερδοσκοπικό" είναι απλώς ο φερετζές των ιδιωτικών κερδοσκοπικών παραρτημάτων».

Επικαλέστηκε τη γνωμοδότηση της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής και διατύπωσε το ερώτημα: «Πως ένα fund και ένα κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο του εξωτερικού, μόνο κερδοσκοπικό παράρτημα μπορούν να ιδρύσουν στην Ελλάδα. Κι επιπλέον, δεν περιλαμβάνονται κανόνες αποφυγής έμμεσης διανομής κέρδους και νόθευσης του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του παραρτήματος. Άρα ποια μη κερδοσκοπικά παραρτήματα διαφημίζετε;».

Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αποκάλυψε, καταθέτοντας στα πρακτικά το σχετικό έγγραφο, ότι «οι ενδιαφερόμενοι όχι μόνο γνώριζαν το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, αλλά πριν ακόμα αυτό δημοσιευθεί είχαν γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού την πρόθεσή τους να ιδρύσουν παράρτημα στην Ελλάδα».

«Δεν είναι λοιπόν ότι η χώρα δεν μπορεί να περιμένει 4 χρόνια για να ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση, αλλά είναι τα συμφέροντα που βιάζονται. Το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης σας είναι ότι οι πολίτες συναντούν παντού φαινόμενα αλαζονείας και διαφθοράς», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας αναφορά σε διαφθορά που πλανάται πάνω από το έγκλημα των Τεμπών, τις υποκλοπές μετά το πρόστιμο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών να επιβάλει κυρώσεις στην Ιντελέξα, στην υγεία, στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Εξηγώντας τη θέση του κόμματός του, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η σταθερή θέση του εδώ και 20 χρόνια είναι αλλαγή του άρθρου 16 για μη κρατικά-μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, του είπε ότι εκείνος άλλαξε θέση, διαβάζοντας παλαιότερη δήλωση του κ. Μητσοτάκη όπου αναφέρει: «Και εδώ θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι: «Καμία συζήτηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν μπορεί να γίνει, αν δεν τοποθετήσει στο επίκεντρό της την αλλαγή του άρθρου 16 του Συντάγματος. Η αντίδραση σε οποιαδήποτε συζήτηση για το άρθρο 16 είναι αποκαλυπτική.

Αποκαλύπτει και πάρα πολλές υποκρισίες γιατί, όπως ξέρετε καλά, η Ελλάδα σήμερα αναγνωρίζει τα πτυχία πανεπιστημίων άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι αποδεκτό, λοιπόν, σήμερα κάποιος να είναι απόφοιτος ιδιωτικού πανεπιστημίου, το οποίο έχει παράρτημα στην Ελλάδα, αρκεί αυτό να μην είναι ελληνικών συμφερόντων.

Και ως πότε επιτέλους θα ανεχόμαστε αυτή την υποκρισία;».

Ο κ. Ανδρουλάκης προχώρησε ένα βήμα παραπέρα μιλώντας για «γενιτσαρικό τάγμα» πρώην στελεχών του ΠΑΣΟΚ που τώρα βρίσκονται στη ΝΔ, τα οποία «δεν θυμούνται τί έλεγαν τόσα χρόνια που ήταν υπουργοί, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου; Σταματήστε λοιπόν την υποκρισία. Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού και μαζί με τους επικοινωνιακούς βραχίονες να προσπαθείτε να κάνετε το άσπρο-μαύρο. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ που άλλαξε θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά οι ομοτράπεζοί σας και εσείς προσωπικά».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής μίλησε για επικοινωνιακούς μηχανισμούς της κυβέρνησης που διαστρεβλώνουν και στοχοποιούν τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, γιατί, όπως είπε, «φοβάστε την πρόταση, την προοδευτική μας πρόταση, τη διαφορετική οπτική, γιατί είχατε συνηθίσει στον λαϊκισμό και τα ευχολόγια. Στηρίξατε την ηγεμονία σας στον φόβο για τα χειρότερα. Αυτό έχει τελειώσει. Ο ελληνικός λαός πλέον έχει άλλη επιλογή, με συγκεκριμένες προτάσεις για την υγεία, την παιδεία, την ακρίβεια, την στεγαστική κρίση, τα εργασιακά, την ανάπτυξη της χώρας. Αρχίστε να το συνηθίζετε».

«Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή, γιατί το ΠΑΣΟΚ ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης εγγυάται ότι η ίδρυση μη κρατικών/μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, μπορεί να γίνει διαφορετικά, μπορεί να γίνει σωστά και επιβάλλεται να γίνει σωστά.

Προς όφελος των μεσαίων στρωμάτων της κοινωνίας, που θέλουν τα παιδιά τους να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική παιδεία, αλλά και για να μην δημιουργηθούν νέες ανισότητες. Απέναντι στα μπαλώματα και τους έωλους νόμους, που η συνταγματικότητά τους θα κριθεί στα δικαστήρια, εμείς έχουμε συγκεκριμένη και στέρεη πρόταση» κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

