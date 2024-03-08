Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κώτσηρας, μεταβαίνει σήμερα στη Βιέννη, προκειμένου να συμμετάσχει σε εκδήλωση για την επέτειο των 220 ετών της Ελληνικής Εθνικής Σχολής Βιέννης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος Βιέννης, στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.

Κατά την παραμονή του στη Βιέννη, ο κ. Κώτσηρας θα συναντηθεί με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αυστρίας, Έξαρχο Ουγγαρίας και Μεσευρώπης κ. Αρσένιο καθώς και με εκπροσώπους ομογενειακών συλλόγων και Έλληνες που ζουν στην Αυστρία.

Στη συνέχεια ο Υφυπουργός θα μεταβεί στη Στουτγάρδη, όπου θα ενημερώσει φορείς και μέλη της Ομογένειας του γερμανικού ομοσπονδιακού κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης για τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης για τον Απόδημο Ελληνισμό. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Κώτσηρας θα παραστεί στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην πόλη Reutlingen της Βάδης-Βυρτεμβέργης και θα επισκεφθεί τη «Στέγη Αγάπης» της Ενορίας. Τέλος, ο Υφυπουργός θα επισκεφθεί το Ελληνικό Λύκειο Στουτγάρδης, όπου θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει με εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.