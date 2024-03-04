Συνεχίζοντας τον διάλογο με εκπαιδευτικούς φορείς σχετικά με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την ίδρυση μη κρατικών-μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε το μεσημέρι στα γραφεία της Κ.Ο με πρυτάνεις μεγάλων ΑΕΙ της χώρας.

«Για εμάς, η ρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να γίνει μέσα από διάλογο, με απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα και θέτοντας προτεραιότητες που θα της δίνουν πνοή μακροπρόθεσμα και όχι με διευθετήσεις» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ενώ υποστήριξε πώς το σχέδιο νόμου που συζητείται στη Βουλή για μη κρατικά πανεπιστήμια θέτει ως προτεραιότητα τις διευθετήσεις.

«Δεν πρέπει να γίνει ένα λάθος ξεκίνημα όσον αφορά στα μη κρατικά πανεπιστήμια, διότι μπορεί να γίνουν στρεβλώσεις, οι οποίες εν τέλει να μη δημιουργήσουν τους κανόνες ώστε να υπάρχει ένα πλαίσιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο θα βελτιώνει το παρόν σχήμα λειτουργίας των πανεπιστημίων. Θα είμαστε δίπλα σας όχι ως παράγοντες ακινησίας, όπως άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά ως παράγοντες προόδου που θέλουν την κανονικοποίηση και την προοπτική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης, αναφέροντας ότι χωρίς ενιαίο σχεδιασμό στον πανεπιστημιακό χάρτη οδεύουμε σε πανεπιστήμια δύο ταχυτήτων.

Επισήμανε ότι βασική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είναι η ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου και πρόσθεσε ότι «...κάθε κυβέρνηση έχει χρέος να στηρίξει το δημόσιο πανεπιστήμιο και σε επίπεδο υπηρεσιών, παροχής εφοδίων προς τους φοιτητές και έρευνας, όπου δυστυχώς η χώρα μας βρίσκεται πολύ πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Ιωάννης Χατζηγεωργίου, πρύτανης ΕΜΠ, Σπυρίδων Κίντζιος, πρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Χριστίνα Κουλούρη, πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Γεώργιος Κορμέντζας, κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Σταύρος Καμινάρης, αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής μετείχαν ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας Στέφανος Παραστατίδης, ο εκπρόσωπος Τύπου Θανάσης Γλαβίνας, ο διευθυντής της Κ.Ο. Γιάννης Κουτσούκος και ο προϊστάμενος της Κ.Ο. Χάρης Δημακαρέας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

