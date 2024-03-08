«Η Νέα Αριστερά όχι μόνο θα καταψηφίσει το σημερινό νομοσχέδιο, αλλά δεσμεύεται και ότι δεν θα δεχτεί τετελεσμένα και ότι θα ενεργοποιήσει όλα τα θεσμικά και κοινωνικά αντίβαρα για την προστασία του Συντάγματος και την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης μιλώντας στη Βουλή για τα μη κρατικά ΑΕΙ.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι καλεί την εθνική αντιπροσωπεία να παραβιάσει το Σύνταγμα και υπογράμμισε ότι «μια νέα προοδευτική πλειοψηφία θα καταργήσει αυτόν τον νόμο».

Είπε ότι η πρόταση προς την προοδευτική αντιπολίτευση για κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης αφορούσε στη δημιουργία μετώπου κατά τής «παραβίασης του Συντάγματος», προκειμένου να «έρθει ο πρωθυπουργός να απολογηθεί» και για επιπλέον τρεις μέρες η κοινωνία να ακούσει τα επιχειρήματα όσων υπερασπίζονται το δημόσιο πανεπιστήμιο. Σχολίασε ότι «δυστυχώς η πρόταση δεν έγινε δεκτή και ακολούθησαν και αστεία επιχειρήματα». Είπε πως αν το πρόβλημα είναι ότι την πρόταση κατέθεσε η Νέα Αριστερά, «ας την αποσύρουμε, καταθέστε τη εσείς και θα είμαστε οι πρώτοι που θα την υπογράψουμε».

Ο κ. Χαρίτσης είπε ότι η κυβέρνηση «ανοίγει διάπλατα την πόρτα στις business», ότι καλεί την εθνική αντιπροσωπεία σε κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος και ότι «φροντίσατε να εξασφαλίσετε κατά παραγγελία γνωμοδοτήσεις ακόμη και από καθηγητές που έχουν και επαγγελματικό συμφέρον». Κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι με τις αναφορές του σε ”μπαχαλάκηδες” προσπάθησε πάλι να καλλιεργήσει μια εικόνα απαξίωσης του δημόσιου πανεπιστημίου «με προφανή σκοπό να περάσετε πιο εύκολα στην κοινή γνώμη τη σημερινή αντικοινωνική σας αντιμεταρρύθμιση». «Εχθρεύεστε και απεχθάνεστε το δημόσιο πανεπιστήμιο», είπε.

Τόνισε ως προς το άρθρο 16 ότι είναι τόσο σαφείς οι περιορισμοί, που δεν γεννάται καμία ανάγκη ερμηνείας και πως η κυβέρνηση το έχει παραβιάσει πέντε φορές με αυτό το νομοσχέδιο: «Μια επειδή η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται, όπως λέει η παράγραφος 8 του άρθρου 16. Μία, επειδή το κράτος πλέον δεν θα είναι ο αποκλειστικός πάροχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως προβλέπει η παράγραφος 5. Μία, επειδή οι καθηγητές των ΑΕΙ δεν θα είναι δημόσιοι λειτουργοί, όπως προβλέπει η παράγραφος 6. Μία επειδή με τον σημερινό νόμο εισάγονται από το παράθυρο και δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια με το άρθρο 58. Και άλλη μία μπόνους … καθώς, προφανώς, όταν ο υπουργός Παιδείας διέταξε τα δημόσια πανεπιστήμια να κάνουν διαδικτυακά εξετάσεις παραβίασε κατάφορα το αυτοδιοίκητό τους που προστατεύεται από το Σύνταγμα».

Ο κ. Χαρίτσης ρώτησε γιατί η κυβέρνηση δεν περιμένει τη συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 αλλά βιάζεται να το καταργήσει με απλό νόμο. «Γιατί αυτή η πρεμούρα να παραβιάσετε απροκάλυπτα το Σύνταγμα;», είπε, σχολιάζοντας ότι «σήμερα η ελληνική Δεξιά επιχειρεί να κάνει πράξη αυτό που για δεκαετίες αποτέλεσε την ”ιερή αγελάδα” της». Οι απαντήσεις που ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έδωσε είναι ότι «το σημερινό νομοσχέδιο το ζητάνε οι ελίτ για να προστατεύσουν διαγεννεακά την κοινωνική θέση των τέκνων τους» και «είναι ένα πισωγύρισμα στην από-δημοκρατικοποίηση της εκπαίδευσης». Προσέθεσε ότι το νομοσχέδιο, που «απλώς βαφτίζει πανεπιστήμια τα κολλέγια», το θέλει επίσης ο ΣΕΒ και άλλοι συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης του επιχειρηματικού κόσμου. Επιπλέον, υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο το θέλουν «οι πολιτικοί της ελληνικής Δεξιάς, που αντιλαμβάνεστε τους θεσμούς ως μηχανισμούς προς χειραγώγηση και που για εσάς το πανεπιστήμιο της μεταπολίτευσης ήταν πάντοτε ενοχλητικό καθώς συνέχιζε να είναι ένας χώρος που παρήγαγε αντιστάσεις, κριτικό λόγο και δημοκρατική κουλτούρα. Και ως τέτοια προσπαθείτε εδώ και 50 χρόνια να το καθυποτάξετε».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς μίλησε για έξι ψέματα του υπουργού Παιδείας, Κυριάκου Πιερρακάκη, κάνοντας λόγο για «πάρτι ψέματος στο οποίο ο ίδιος είναι ο οικοδεσπότης». Ειδικότερα είπε ότι ο υπουργός λέει ότι 40.000 φοιτητές σπουδάζουν στο εξωτερικό, όμως αποσιωπά ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών στο εξωτερικό είναι μεταπτυχιακοί, όχι προπτυχιακοί. Για τους προπτυχιακούς η απάντηση της Νέας Αριστεράς είναι κατάργηση της ΕΒΕ, χρηματοδότηση και στελέχωση των δημόσιων πανεπιστημίων. «Όταν η προηγούμενη κυβέρνηση θεσμοθετούσε νέο τμήμα Νομικής στη Πάτρα η ΝΔ εξεγείρονταν γιατί έλεγε ότι η αγορά εργασίας δεν μπορούσε να απορροφήσει τους αποφοίτους άλλης μιας Νομικής. Πού είναι σήμερα η κυρία Κεραμέως να μας εξηγήσει γιατί δεν χωράνε στην αγορά εργασίας οι απόφοιτοι μιας δημόσιας Νομικής αλλά χωράνε οι απόφοιτοι πέντε ιδιωτικών παραμάγαζων;», σχολίασε.

Ως προς το επιχείρημα του κ. Πιερρακάκη ότι το κράτος δεν ασκεί κυρίαρχη εξουσία όταν αφήνει τα κολλέγια αρρύθμιστα να δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα χωρίς προϋποθέσεις και για αυτό πρέπει να τα ρυθμίσουμε, ο κ. Χαρίτσης είπε: «Ελάτε να ρυθμίσουμε τα ιδιωτικά κολλέγια ως αυτό που είναι, ως ιδιωτικά σπουδαστήρια και όχι ως πανεπιστήμια. Και να βάλουμε όρια και όρους για την παραχώρηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Κάτι που η Κομισιόν φυσικά δεν θα μας απέτρεπε να το κάνουμε, καθώς η εκπαιδευτική πολιτική είναι και παραμένει κατά τις συνθήκες εθνική αρμοδιότητα».

«Ψέμα τρίτο. Λέει ο κ. Πιερρακάκης ότι δεν ιδρύει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και μετά λέει μια ότι δεν ιδρύει πανεπιστήμια απλώς ότι εγκαθίστανται ξένα ιδρύματα στην Ελλάδα τα οποία στη χώρα καταγωγής τους είναι κερδοσκοπικά και μια ότι τα ιδρύματα αυτά θα είναι περίπου φιλανθρωπικοί οργανισμοί», σχολίασε. Προσέθεσε ότι την ίδια ώρα «ακόμα και το άρθρο που απαγόρευε την διανομή κερδών στα οικεία ιδρύματα του εξωτερικού αφαιρέθηκε από το τελικό υπό ψήφιση σχέδιο νόμου».

Τέταρτον, ως προς το ότι το σημερινό σχέδιο νόμου υπηρετεί την διεθνοποίηση της ελληνική τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο κ. Χαρίτσης διερωτήθηκε αν «έφερε κανείς εδώ αντίρρηση στη διεθνοποίηση των δημόσιων πανεπιστημίων».

Σχολίασε, πέμπτον, ότι «η κυβέρνηση προσπαθεί να πουλήσει χάντρες στους ιθαγενείς, αναφερόμενη στο Χάρβαρντ που έχει κληροδότημα που ισούται με το 25% του ελληνικού ΑΕΠ και σχεδόν 5.000 καθηγητές». «Ποιον κοροϊδεύετε; Τα μεγάλα πανεπιστήμια που υπόσχεστε είναι τα ΙΕΚ που μέσω franchise θα γίνουν πανεπιστήμια και τα ιδιωτικά της Κύπρου που έχουν δημιουργηθεί από κεφάλαια του εκεί τουριστικού και κατασκευαστικού κλάδου», είπε.

Τέλος, ως προς το ότι η δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν θα επηρεάσει την χρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων, ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι «εισάγοντας τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανοίγετε διάπλατα τον δρόμο να διεκδικήσουν και χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό (για λόγους ισότητας και ανταγωνισμού)». Είπε ότι τα ιδιωτικά ιδρύματα θα προσφύγουν κατά της Πολιτείας για στρέβλωση του ανταγωνισμού και θα την αναγκάσουν σε εξομοίωση της χρηματοδότησης τους με αυτής του δημόσιου πανεπιστημίου και, συνεπώς, «το ήδη τραγικά υποχρηματοδοτούμενο δημόσιο πανεπιστήμιο θα κληθεί να μοιραστεί αυτή την πενιχρή χρηματοδότηση και με τα ιδιωτικά».

Επιπλέον ανέφερε ότι η σημερινή «αντιμεταρρύθμιση» θα επηρεάσει άμεσα τα δημόσια πανεπιστήμια της περιφέρειας καθώς από «την πρώτη μέρα λειτουργίας των νέων ιδιωτικών κερδοσκοπικών ιδρυμάτων στο κέντρο της Αθήνας», «θα απορροφήσουν τη ζήτηση από τα δημόσια πανεπιστήμια της επαρχίας και αυτομάτως αυτό θα συρρικνώσει τη χρηματοδότηση τους».

Είπε ότι για τη Νέα Αριστερά «το Πανεπιστήμιο θα είναι πάντα η κοινωνία της γνώσης, η κοινότητα των φοιτητών και των δασκάλων», σημειώνοντας ότι υπάρχουν τρία κεντρικά στοιχεία που διαφοροποιούν τα πανεπιστήμια από άλλα ιδρύματα διδασκαλίας: η ακαδημαϊκότητα, η ακαδημαϊκή ελευθερία και η επιστημονική έρευνα-το γνωσιακό κεφάλαιο. «Η Νέα Αριστερά θα είναι παρούσα και στη Βουλή και στους κοινωνικούς αγώνες. Θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην αναζωογόνηση της δημοκρατίας», τόνισε.

Αναφερθείς στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Οδησσό, ο κ. Χαρίτσης ρώτησε ποιος ήταν τελικά ο σκοπός του ταξιδιού, σημειώνοντας ότι ο πρωθυπουργός οφείλει να ενημερώσει λεπτομερώς την εθνική αντιπροσωπεία. Ρώτησε γιατί δεν επισκέπτεται και τη Γάζα, για να σχολιάσει ότι ακολουθεί κι εκείνος «όπως οι περισσότεροι δυτικοί ηγέτες, τη λογική των δύο μέτρων και δύο σταθμών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

