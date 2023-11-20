Βουλή: Συγκροτήθηκε η 31μελής Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη

Συγκροτήθηκε με απόφαση του προέδρου της Βουλής, Κ. Τασούλα, η Εξεταστική Επιτροπή για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και όλων των πτυχών που σχετίζονται με αυτό».

Η επιτροπή αποτελείται από 31 μέλη, και συγκεκριμένα, από 16 βουλευτές της ΝΔ, 5 από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, 3 από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, 2 από το ΚΚΕ, 1 από την Ελληνική Λύση, 1 από την ΚΟ Σπαρτιάτες, 1 από την ΚΟ Νίκη, 1 από την Πλεύση Ελευθερίας και 1 από τους ανεξάρτητους.

Τα μέλη της επιτροπής ανά κοινοβουλευτική ομάδα έχουν ως εξής:

ΝΔ

1.Ανδριανός Ιωάννης

2.Γκιουλέκας Κωνσταντίνος

3.Καραγκούνης Κώστας

4.Κέλλας Χρήστος

5.Μαρκόπουλος Δημήτριος

6.Μπαραλιάκος Φώντας

7.Μπαρτζώκας Αναστάσιος

8.Νικολακόπουλος Ανδρέας

9.Παπακώστα - Παλιούρα Κατερίνα

10.Παπάς Φάνης

11.Πλεύρης Θάνος

12.Ράπτη Ζωή

13.Στυλιανίδης Ευριπίδης

14.Τσαβδαρίδης Λάζαρος

15.Υψηλάντης Βασίλειος - Νικόλαος

16.Φωτήλας Ιάσων

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

17.Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος

18.Καλαματιανός Διονύσιος - Χαράλαμπος

19.Κόκκαλης Βασίλειος

20.Ξανθόπουλος Θεόφιλος

21.Σαρακιώτης Ιωάννης

ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

22.Αποστολάκη Μιλένα

23.Δουδωνής Παναγιώτης

24.Πάνας Απόστολος

ΚΚΕ

25.Καραθανασόπουλος Νικόλαος

26.Κομνηνάκα Μαρία

Ελληνική Λύση

27.Σαράκης Παύλος

ΚΟ Σπαρτιάτες

28.Δημητριάδης Πέτρος

ΚΟ Νίκη

29.Οικονομόπουλος Τάσος

Πλεύση Ελευθερίας

30.Κωνσταντοπούλου Ζωή

Ανεξάρτητοι

31.Πέρκα Πέτη

Σημειώνεται ότι η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και την υποβολή του πορίσματός της ορίστηκε σε ένα μήνα από τη συγκρότησή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.