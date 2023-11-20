Να επιδείξει εποικοδομητική στάση προκειμένου «όπως βρέθηκε επενδυτής στην ‘Μαλαματίνα', να βρεθεί και στην οινοποιία ‘Τσάνταλης'», σύστησε, απευθυνόμενος στο ΚΚΕ, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνις Γεωργιάδης. Ο βουλευτής του ΚΚΕ Λεωνίδας Στολτίδης, με επίκαιρη ερώτησή του, που συζητήθηκε στη Βουλή, είπε ότι το εργοστάσιο της οινοποιίας «Τσάνταλη» στον 'Αγιο Παύλο Χαλκιδικής, είναι κλειστό από τον Αύγουστο, και οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμία ενημέρωση για το μέλλον τους.

Ο υπουργός Εργασίας Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε ότι το υπουργείο έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που προβλέπει ο νόμος και ότι υποβλήθηκαν μηνύσεις για τις περιπτώσεις που η εταιρεία δεν τήρησε τις συμφωνίες της, σε σχέση με την αποπληρωμή των εργαζόμενων, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. «Από εκεί και πέρα, για να προχωρήσει αυτή η εταιρεία, θα χρειαστεί να βρει επενδυτή, ο οποίος θα μπορέσει να την αναδιαρθρώσει και να την προχωρήσει στο μέλλον», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο βουλευτής του ΚΚΕ αναφέρθηκε στην εταιρεία «Μαλαματίνα».

«Διαγράψατε τα χρέη στον επιχειρηματία, συμφωνήσατε σχέδιο εξυγίανσης με τους εργαζόμενους για να διατηρηθούν οι σχέσεις εργασίας τους και τα δικαιώματά τους στον νέο επενδυτή και αμέσως μετά πογκρόμ εξόντωσής τους και της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης», είπε ο κ. Στολτίδης αναφερόμενος στη «Μαλαματίνα» και πρόσθεσε: «η Πανελλαδική Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Εμφιαλωμένα Ποτά, η ΠΟΕΕΠ, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δεχθεί οποιαδήποτε εξέλιξη στον «Τσάνταλη» χωρίς όλους τους εργαζόμενους και χωρίς όλα τους τα δικαιώματα, εργασιακά, μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά».

«Στη "Μαλαματίνα" ευτυχώς βρέθηκε επενδυτής. Ο επενδυτής ακολουθεί κατά γράμμα το σχέδιο εξυγίανσης. Η επιχείρηση σήμερα παράγει, οι εργάτες πληρώνονται και εταιρεία κάνει και εξαγωγές. Δηλαδή, η εταιρεία "Μαλαματίνα" από εκεί που ήταν με επίσχεση εργασίας, με απλήρωτους εργαζομένους, με μηνύσεις, κάνει μια εργασία που προχωρά», απάντησε ο υπουργός Εργασίας και πρόσθεσε: «Ελπίζω και τώρα να το κάνουμε και για τον «Τσάνταλη» Εγώ θα σας πρότεινα και εσείς να συμβάλετε εποικοδομητικά να βρεθεί επενδυτής και στον "Τσάνταλη" και να ακολουθήσει την καλή πορεία της "Μαλαματίνα". Μακάρι η "Τσάνταλης" να ακολουθήσει την πορεία της "Μαλαματίνας"».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

