«Η Μαρία Συρεγγέλα ανταποκρίθηκε απόλυτα σε ό,τι της ανατέθηκε. Σημαντικό βήμα για την ΝΔ η εκλογή της ως γραμματέα. “Έλα Συρεγγέλα” είναι το σύνθημα, αλλά όχι με φόρα, γιατί σε άλλους δεν βγήκε σε καλό» ανέφερε χαριτολογώντας ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκης Μητσοτάκης στο τέλος της ομιλίας του από τα γραφεία του κόμματος στην οδό Πειραιώς, κατά την ομιλία της στην Πολιτική Επιτροπή η οποία συνεδρίασε με αντικείμενο την εκλογή Γραμματέα.



Η ίδια ανέφερε μεταξύ άλλων, στην ομιλία της: «Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή και ευθύνη η εκλογή μου στη θέση της Γραμματέως. Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ για την ψήφο όλα τα μέλη της ΝΔ (…) Κατανοώ πλήρως της ευθύνες. Η σημερινή μέρα έχει έναν έντονο συμβολισμό για όλες τις γυναίκες της ΝΔ που υπηρετούν και υπηρέτησαν την παράταξη».

Ο απερχόμενος Γραμματέας της ΝΔ και νυν κυβερνητικός εκπρόσωποςνωρίτερα ευχαρίστησε τους συνεργάτες κάνοντας αναφορά στη διαδρομή του στη θέση.ένα στέλεχος που αγαπά την ΟΝΝΕΔ και τη ΝΔ. Εντυπωσιακή η αφοσίωσή της και το πόσο μπορεί να ενώνει».

