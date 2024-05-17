Λονδίνο: Στο στόχαστρο το εμπόριο Ρωσίας- Βόρειας Κορέας

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι επιβάλλει νέες κυρώσεις μαζί με τους διεθνείς εταίρους της που στοχεύουν τις προσπάθειες της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας να παρακάμψουν τις κυρώσεις του ΟΗΕ με το εμπόριο «όπλα έναντι πετρελαίου».

«Οι κυρώσεις υπογραμμίζουν τις κακόβουλες προσπάθειες της Ρωσίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας να παρακάμψουν τις κυρώσεις στα πετρελαϊκά προϊόντα, οι οποίες συμβάλλουν στη διευκόλυνση των παράνομων στρατιωτικών προγραμμάτων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας», αναφέρει η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

