«Η άποψη της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι θα πρέπει να προσέλθουμε στον διάλογο με την Τουρκία. Είναι σημαντικό και ωφέλιμο για δύο χώρες να συζητούν με καλή πίστη, αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι αναιρούμε ούτε κατ’ ίχνος οποιαδήποτε από τα εθνικά μας συμφέροντα ούτε θέματα κυριαρχίας μπορούν να τεθούν σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου». Αυτό δήλωσε στη Βουλή ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στον ανεξάρτητο βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη, ο οποίος στην επίκαιρη ερώτηση του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «κάνει λάθος αναγνώσεις, ενώ στο όνομα της πολιτικής κατευνασμού που εφαρμόζει, προσέρχεται στο διάλογο με την Τουρκία στις 7 Δεκεμβρίου, παραγνωρίζοντας τις τουρκικές επεκτατικές προθέσεις του Ερντογάν».

«Η Ελλάδα προσέρχεται με καλή πίστη, θα συζητήσει στο επίπεδο του καθορισμού της μίας και μόνης διαφοράς -η οποία μπορεί να αρθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας- που είναι η οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας, και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί η μακρά περίοδος ησυχίας πάνω από το Αιγαίο. Διότι είναι σημαντικό, και δεν πρέπει να το παραβλέπουμε, ότι ακριβώς εξαιτίας αυτής της καλής, ειλικρινούς σχέσης που έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους οκτώ μήνες, είχαμε μόνο οκτώ παραβιάσεις ελληνικού εναέριου χώρου, ενώ μόνο τον μήνα Ιανουάριο είχαμε 1.000 παραβιάσεις», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης και συμπλήρωσε: «Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι πρέπει να συζητούμε τα θέματα εκείνα που μπορούν να αρθούν προς συζήτηση. Η ελληνική κυβέρνηση θα παραμείνει πάντοτε πιστή στην εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων, χωρίς καμία απολύτως παραχώρηση».

Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό του κ. Χουρδάκη ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ έχει βάλει χαμηλά τον πήχη απέναντι στις προκλήσεις της Άγκυρας», τονίζοντας ότι «όταν έχουμε 1.000 παραβιάσεις τον Ιανουάριο και 8 παραβιάσεις τους επόμενους οκτώ μήνες, είναι κάτι σημαντικό για την Ελλάδα, όπως είναι σημαντικό το να μπορούμε να συζητούμε σε όλα τα επίπεδα χωρίς οι διαφωνίες μας να προκαλούν κάθε φορά κρίσεις».

«Αυτό σημαίνει καλή γειτονία. Και όλοι θα συμφωνήσουμε ότι το διπλωματικό κεφάλαιο της χώρας σήμερα είναι στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ. Και αυτό φαίνεται στη δυνατότητα που έχουμε να συνομιλούμε, σε όλα τα επίπεδα, με διεθνείς οργανισμούς, αλλά και με όλες τις σημαντικές περιφερειακές και διεθνείς χώρες. Η συμπόρευση της διπλωματικής ισχύος με την αμυντική, η οποία υιοθετήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση της ΝΔ, και αυτή η πολιτική συνεχίζεται και σήμερα, ενίσχυσε την αμυντική θωράκιση της χώρας -όπως δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν- στη θάλασσα, στον αέρα, στην ξηρά, και έτσι θα συνεχίσουμε να πράττουμε πάντοτε, αντιλαμβανόμενοι ότι πυξίδα μας είναι το Διεθνές Δίκαιο και η εξωτερική πολιτική αρχών», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Παράλληλα, είπε ότι «η κυριαρχία της χώρας είναι στα έξι μίλια, όμως η Ελλάδα διατηρεί μονομερώς, αποκλειστικά και χωρίς καμία έκπτωση, τη δυνατότητα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, όταν και όπως το κρίνει η ίδια πολιτικά και διπλωματικά εθνικά σκόπιμο», όπως είπε.

Απαντώντας στον βουλευτή Τάσο Οικονομόπουλο από το κόμμα «ΝΙΚΗ», ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι «δεν υφίσταται και δεν έχει υπάρξει ποτέ καμία περίπτωση αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών». «Η Ελλάδα δεν δέχεται ζητήματα κυριαρχίας της να τίθενται εν αμφιβόλω ούτε να τίθενται σε οποιασδήποτε μορφής διάλογο», τόνισε.

Τέλος, ο υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας σε σχετικές αιτιάσεις ότι η κυβέρνηση δεν αντέδρασε στην ανακοίνωση της Τουρκίας ότι θα εκτελέσει επιχειρησιακή άσκηση σε περιοχή που καταλαμβάνει και την ελληνική κυριαρχία της βραχονησίδας Ζουράφα, αντέτεινε ότι «κατά τη διάρκεια της άσκησης δεν υπήρξε καμία απολύτως παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου εκ μέρους τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών. «Η βραχονησίδα Ζουράφα ανήκει στο FIR Αθηνών. Η τουρκική αναγγελία, η νόταμ, όπως και όλες οι σχετικές νόταμ, δεν έκαναν καμία αναφορά στη Ζουράφα, και κατά τούτω δεν μπορεί να τεθεί εν αμφιβόλω το ζήτημα της ελληνικής κυριαρχίας στη βραχονησίδα Ζουράφα. Εκείνο το οποίο όριζε η νόταμ, ήταν μια περιοχή όπου επρόκειτο να λάβει χώρα εκτέλεση πυρών και η οποία δεν συμπεριλάμβανε τη Ζουράφα, αλλά ένα μέρος του ελληνικού εναέριου χώρου, και γι’ αυτό εξεδόθη μία νόταμ από την Πολεμική Αεροπορία, η οποία στην πραγματικότητα ακύρωνε την τουρκική αγγελία για το τμήμα του επικαλυπτόμενου ελληνικού εναέριου χώρου. Κατά τη διάρκεια της άσκησης δεν υπήρξε καμία απολύτως παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου εκ μέρους τουρκικών μαχητικών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

