Billy Zane: Η απίστευτη μεταμόρφωσή του σε Μάρλον Μπράντο

Ο Ελληνοαμερικανός ηθοποιός, Μπίλι Ζέιν (Billy Zane) πρωταγωνιστεί ως Μάρλον Μπράντο στη δραματική ταινία «Waltzing With Brando» του Bill Fishman η οποία παρουσιάζεται στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες, με θέμα την περίοδο που ο Μπράντο έχτιζε το πολυτελές καταφύγιο του, σε ένα ακατοίκητο νησί στην Ταϊτή.

Ο 58χρονος ηθοποιός του «Τιτανικού» ανήρτησε φωτογραφίες από τα γυρίσματα στον λογαριασμό του στο Instagram και μας άφησε άφωνους με την εκπληκτική, σχεδόν ανατριχιαστική ομοιότητά του με τον διάσημο ηθοποιό.

Η ταινία θα διαδραματίζεται κυρίως στην περίοδο 1969-1974, λίγο πριν η καριέρα του Μπράντο «απογειωθεί» μέσα από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στις ταινίες «Νονός» και «Τελευταίο τανγκό στο Παρίσι».

Εκείνη την περίοδο ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αγόρασε την ιδιωτική ατόλη Tetiaroa στο Νότιο Ειρηνικό, όπου γύρισε το «Mutiny On The Bounty» του 1962.

Από τότε ερωτεύτηκε το νησάκι και έχτισε εκεί τον προσωπικό του παράδεισο, που σήμερα λειτουργεί ως θέρετρο πολυτελείας για λίγους και εκλεκτούς.

«#waltzingwithbrandothemovie #cannes η αληθινή ιστορία του Μάρλον ως «Νονός» του περιβαλλοντικού κινήματος, πρωτοπόρος της βιώσιμης αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού μηδενικών εκπομπών άνθρακα στο ιδιωτικό του νησί Tetiaroa το 1970!» έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.