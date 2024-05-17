Του Γιάννη Ανυφαντή

Με «ποντίκι που βρυχάται» παρομοίασε τη Βόρεια Μακεδονία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας πριν από λίγη ώρα στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, εκφράζοντας την αγωνία του ότι «η κακιά η ώρα», αν ποτέ έρθει, δεν θα προέλθει από την γειτονική χώρα στα βόρεια σύνορα αλλά από την Τουρκία.

«Λέω πάντα, μην έρθει η κακιά η ώρα, αλλά μπορεί να έρθει η κακιά η ώρα. Και βεβαίως η κακιά η ώρα δεν θα προέλθει από την Βόρεια Μακεδονία, το ποντίκι που βρυχάται τις τελευταίες ημέρες.

Θα προέλθει από μία χώρα με δεκαπλάσιο δεκαπλάσιο πληθυσμό, με τετραπλάσιο ΑΕΠ που σημαίνει ότι αν εμείς δεν αντιληφθούμε ότι πρέπει να είμαστε σε εκπληκτικά καλό επίπεδο, δεν θα τα καταφέρουμε, και έχουμε όλοι μια μεγάλη ευθύνη απέναντι σε αυτό», τόνισε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς στην Ελλάδα «δεν έχουμε την πολυτέλεια της ασφάλειας που έχουν οι δυτικές χώρες».

Μάλιστα ο ίδιος επανέλαβε την αγωνία του για την κίνδυνο που ελλοχεύει από την τουρκική πλευρά:

«Με διακατέχει μια τεράστια αγωνία. Δεν σας το έχω κρύψει. Άλλωστε οι περισσότεροι από εσάς με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια και ξέρετε ότι λέω αυτά που αισθάνομαι μέσα σε αυτή την αίθουσα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.