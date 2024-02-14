Βουλή - Νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο: Διαφωνούν Στέλιος Πέτσας και Ευριπίδης Στυλιανίδης

Την διαφωνία του με το νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο εξέφρασε ο Στέλιος Πέτσας, βουλευτής της ΝΔ, από το βήμα της ολομέλειας της Βουλής, ο οποίος δήλωσε ωστόσο, ότι θα επιλέξει την αποχή από την ονομαστική ψηφοφορία και όχι την καταψήφιση.

Ο κ. Πέτσας καταγράφεται ως ο δεύτερος βουλευτής που θα απέχει από την ψηφοφορία του νομοσχεδίου, μετά τον Θάνο Πλεύρη και ως ο πέμπτος που δήλωσε ανοιχτά ότι διαφωνεί, μετά και τους Μίλτο Χρυσομάλλη, 'Αννα Καραμανλή και Ευρυπίδη Στυλιανίδη, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν.

Μεταξύ των λόγων που επικαλέστηκε ο κ. Πέτσας για τη διαφωνία του, είναι το άρθρο 11 του νομοσχεδίου, για το οποίο υποστήριξε ότι ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο στην παρένθετη κύηση, στην οποία η κυβέρνηση επιθυμεί να κλείσει την πόρτα - κι αυτό γιατί μετά την ψήφιση του νόμου, παιδί που αποκτάται με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο στο εξωτερικό, αναγνωρίζεται αυτομάτως στο εσωτερικό. "Είναι πραγματικά οξύμωρο να θέλεις να απαγορεύσεις κάτι, και όμως με το σχέδιο νόμου να το επιτρέπεις. Επιπλέον αυτή η αντίφαση είναι εξαιρετικά πιθανό να οδηγήσει σε καταδίκη της Ελλάδας στο Ειδικό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς το μόνο κριτήριο για την απαγόρευση της παρένθετης κύησης για ομόφυλα ζευγάρια στην Ελλάδα θα είναι ο τόπος γέννησης ενός παιδιού, κάτι που υπογραμμίζεται και στην έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής" ανέφερε συγκεκριμένα.

Εξάλλου, ο κ. Πέτσας δήλωσε, ότι τον προβληματίζει οποιαδήποτε ρωγμή στην πολιτική σταθερότητα, που με τόσο κόπο κατακτήσαμε τα τελευταία χρόνια, με το ενδεχόμενο να καταγραφούν στις Ευρωεκλογές ιστορικά υψηλά επίπεδα αποχής, και την ενίσχυση μέσω αυξημένης ψήφου διαμαρτυρίας, ετερόκλητων και ενδεχομένως αντιευρωπαϊκών δυνάμεων στην επόμενη Ευρωβουλή.

Καταλήγοντας, ο κ. Πέτσας τόνισε ότι: "Για λόγους νομικούς, βιοηθικούς και πολιτικούς, πιστός στις αρχές και στις αξίες μου, ως σύζυγος πατέρας και πολιτικός δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία. Επειδή όμως στηρίζω τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση που αποκατέστησε την εμπιστοσύνη στην πατρίδα μας, επειδή μια διαφωνία, έστω και σημαντική, δεν μπορεί να θολώσει τις λοιπές πολιτικές μας που κάνουν καλύτερη τη ζωή των Ελλήνων, αλλά και επειδή επιθυμώ την ενότητα της παράταξης στην οποία ανήκω από μικρό παιδί, θα απέχω από την ονομαστική ψηφοφορία".

Στυλιανίδης

Καταψηφίζει το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, ο βουλευτής της ΝΔ. Ευριπίδης Στυλιανίδης.



Στη συζήτηση που εξελίσσεται στην ολομέλεια, ο βουλευτής της ΝΔ ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι:

- Ό,τι δεν δώσει ο νομοθέτης (σ.σ. αναφερόμενος στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή), αργά ή γρήγορα, εφόσον χρησιμοποιείται ο νεολογισμός της ισότητας του γάμου ως νεότευκτου δικαιώματος, θα αναγκαστεί να το προσφέρει ως δυνατότητα ο Ευρωπαίος δικαστής.

- Η ελληνική νομοθεσία έχει προβλέψει το Σύμφωνο Συμβίωσης, με σεβασμό στη διαφορετικότητα, που θα μπορούσε άνετα, συμπληρωμένο με τις αναγκαίες νομοθετικές διατάξεις, να επιλύσει νομικά και πρακτικά ζητήματα των ομόφυλων ζευγαριών, εντάσσοντας τα με πληρότητα στην ελληνική κοινωνία.

- Διεθνείς μελέτες έχουν δείξει ότι τα γενετικά αίτια που προσδιορίζουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό, αφορούν σε μικρό μονάχα ποσοστό, της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ένα μεγάλο ποσοστό επέλεξε αυτόν τον προσανατολισμό από μόδα, από εμπειρία, από επιλογή ή από άλλες συνθήκες. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικά τα κοινωνικά και οικογενειακά βιωματικά πρότυπα, όχι μόνο για την ψυχολογία των παιδιών αλλά και για τη διαμόρφωση της σεξουαλικής τους ταυτότητας.

- Η νομοθέτηση του γάμου των ομοφυλόφιλων ζευγαριών, κλονίζει αναμφισβήτητα το επιτυχημένο μοντέλο της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας, απομακρύνει από τα ορθόδοξα χριστιανικά πρότυπα της ελληνικής παράδοσης και αποδυναμώνει την προσπάθεια δημογραφικής ενίσχυσης μιας χώρας που πλήττεται σφοδρά από την υπογεννητικότητα.

- Αυτό που χρειάζεται σήμερα κυρίως στην Ελλάδα, είναι η στήριξη της τρίτεκνης και πολύτεκνης οικογένειας.

- Για την ορθοδοξία, ο γάμος είναι το σημαντικότερο μυστήριο, δηλαδή σκληρός πυρήνας του θρησκευτικού μας δόγματος, όπως το διατύπωσε η Ιερά Σύνοδος. Διερωτώμαι λοιπόν, εάν γίνεται κάποιος να δηλώνει χριστιανός ορθόδοξος αλά κάρτ, επιλέγοντας μόνο ό,τι του αρέσει από την πίστη που ακολουθεί.

- Η μεγάλη σημασία που διαδραματίζει η οικογένεια, μαζί με το σχολείο, στη διαμόρφωση ταυτοτικών προτύπων που πηγάζουν από την ίδια τη φύση, καθιστούν την οικογένεια θεμέλιο της κοινωνίας. Η ελληνική παραδοσιακή οικογένεια ήταν και παραμένει το ασφαλέστερο όχημα για να αναπτύξουν τα παιδιά την προσωπικότητά τους ομαλά, ξεκάθαρα, χωρις ταυτοτικές συγχύσεις και ψυχολογικές συνέπειες, που θα προκαλούσε κάθε άλλο μοντέλο. Οι έννοιες της μάνας και του πατέρα είναι αναντικατάστατες και ταυτίζονται με την αγαπημένη παραδοσιακή οικογένεια, ως θεμέλιο της συντεταγμένης ανθρώπινης κοινωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

