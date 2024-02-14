Άννα Καραμανλή: «Καταψηφίζω το νομοσχέδιο» για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών

«Δεν ξέρω πότε η έννοια της οικογένειας έχασε την ιερότητά της και φτάσαμε στο σημείο να θεωρείται οκ ένα παιδί να μην πει ποτέ μαμά, ούτε πότε ο βράχος των παιδικών μας χρόνων, ο πατέρας, έγινε ανώνυμο σπέρμα. Αν αυτό είναι πρόοδος τότε είμαι συντηρητική και οπισθοδρομική. Αν όμως είναι ένα μοιραίο βήμα για την αποσύνθεση της κοινωνικής συνοχής την διάλυση των δεσμών που ξεκινούν από την οικογένεια και καθορίζουν όλη μας τη ζωή, τότε όχι δεν μπορώ να συναινέσω και γι αυτό καταψηφίζω το νομοσχέδιο», δήλωσε η βουλευτής της ΝΔ, 'Αννα Καραμανλή από την Ολομέλεια.

Η κυρία Καραμανλή, είναι η τρίτη βουλευτής, που δηλώνει ανοιχτά ότι διαφωνεί με το νομοσχέδιο, μετά τον Θάνο Πλεύρη και τον Μίλτο Χρυσομάλλη, και θα το καταψηφίσει.

Η βουλευτής της ΝΔ εξηγώντας το σκεπτικό της διαφωνία της είπε ότι η επίκληση ότι τα παιδιά δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα όταν μεγαλώνουν με ομόφυλους γονείς δεν της είναι πειστικό, όπως δεν θα της ήταν πειστικό και το επιχείρημα ότι τα παιδιά που στερούνται τον ένα και τον άλλο γονιό ή εγκαταλείπονται δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. "Δεν μου είναι επίσης καθόλου μα καθόλου πειστική η επιχειρηματολογία για τις παρένθετες μητέρες, τις ενοικιαζόμενες μήτρες δηλαδή ή χειρότερα μέσα από κυκλώματα εκμετάλλευσης γυναικών. Μπορεί στο νομοσχέδιο να απαγορεύεται η παρένθετη μητέρα, καθώς όμως θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα ακολουθήσει κι η παρένθετη μητέρα με ότι αυτό συνεπάγεται" είπε ακόμη.

Τέλος, η κυρία Καραμανλή καταφέρθηκε εναντίον όσων κατηγορούν τους διαφωνούντες βουλευτές σαν ομοφοβικούς και αναχρονιστικούς και κατήγγειλε συνάδελφό της από το κυβερνών κόμμα, ο οποίος της απέδωσε κίνητρα ψηφοθηρίας, όταν δήλωσε ότι τάσσεται εναντίον του νομοσχεδίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

