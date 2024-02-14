Του Γιάννη Ανυφαντή

Την πρόθεσή του να καταψηφίσει αύριο το βράδυ το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών εξέφρασε στην ολομέλεια, ο βουλευτής της ΝΔ, Μίλτος Χρυσομάλλης.

«Η μεγάλη παράταξη της ΝΔ παρέμεινε σταθερή 50 χρόνια γιατί ενσωμάτωσε διαφορετικές ιδέες και απόψεις με επιτυχία, διότι κατόρθωσε να ενσωματώσει διαφορετικές απόψεις με επιτυχία γιατί όλοι εμείς προερχόμαστε από διάφορες πολιτικές προσεγγίσεις - φιλελεύθεροι, συντηρητικοί, κεντρώοι, δεξιοί και συνυπάρχουμε για τα πολλά στα οποία συμφωνούμε, αλλά και γι αυτά στα οποία διαφωνούμε και πρώτος τα αναγνωρίζει όλα ο ίδιος ο πρόεδρός μας και πρωθυπουργός. Η ΝΔ είναι ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα που εκφράζει τις ανησυχίες και τις προσδοκίες όλων των Ελλήνων», τόνισε κατά την τοποθέτησή του ο βουλευτής Μεσσηνίας, ξεκαθαρίζοντας πως το θέμα για τον ίδιο είναι αξιακό και θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο.

«Αυτές τις ανησυχίες φωνάζω κι εγώ σήμερα με την αρνητική ψήφο μου για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ψηφίζω κατά συνείδηση και όχι απέχοντας. Δεν δύναμαι να φανταστώ μια κοινωνία, που ο πατέρας και η μητέρα θα αντικατασταθούν από τον γονέα 1 και τον γονέα 2 και τα παιδιά θα στερούνται τα οφέλη που ο πατέρας και η μητέρα από κοινού προσφέρουν. Κι αυτό για μένα είναι αξιακό. Γιατί έχουμε την ευθύνη να διατηρήσουμε ότι κληρονομήσαμε, να προστατεύσουμε την κοινωνία και πάνω από όλα τα παιδιά μας», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

