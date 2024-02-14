Ένταση σημειώθηκε την Πέμπτη στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Παρά την αντίθεση πολλών στελεχών, η Πολιτική Γραμματεία, μετά από εισήγηση του Στέφανου Κασσελάκη αποφάσισε την αναβολή των εσωκομματικών εκλογών για τα Συντονιστικά και τις Νομαρχιακές, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες να γίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο.



Οι εσωκομματικές εκλογές μετατίθενται για δύο εβδομάδες μετά το συνέδριο, και θα διεξαχθούν υβριδικά (ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία), κάτι για το οποίο επίσης υπήρξε αντίθεση.



Ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος μίλησε στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (βρίσκεται στις Βρυξέλλες λόγω της εκδήλωσης του ευρωκοινοβουλίου για τα Τέμπη) διεμήνυσε πως αν δεν περάσει η πρόταση του για ηλεκτρονικές κάλπες, θα προκηρύξει δημοψήφισμα, προκαλώντας την αποχώρηση του Αλέκου Φλαμπουράρη, και των εκνευρισμό άλλων πρωτοκλασάτων στελεχών. Είναι ενδεικτικό ότι μόλις αποσυνδέθηκε από τη συνεδρίαση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αποσυνδέθηκαν και άλλα μέλη, όπως η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Διονύσης Τεμπονέρας φανερώνοντας τον εκνευρισμό τους.



«Δεν ανέχομαι το ύφος σου» φέρεται να ανέφερε μεταξύ άλλων το πολύπειρο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που αποχώρησε εκνευρισμένος από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, κάνοντας λόγο για αυταρχικές συμπεριφορές.



Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάρισε επίσης στον Γιάννη Ραγκούση πως «θα υπάρξουν συνέπειες» για όποιον δεν ψηφίσει το αυριανό νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο.

Το συνέδριο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεκινά την Πέμπτη 22/2/2024 στο στάδιο TAE KWO DO με ομιλία του προέδρου του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

