Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να νομοθετήσει για μακροχρόνια μίσθωση golden visa επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δευτερολογία του. Ο πρωθυπουργός νωρίτερα ανήγγειλε περαιτέρω σημαντική αύξηση του ορίου για επενδύσεις με golden visa για περιοχές με πίεση στα ενοίκια, όπως τα αστικά κέντρα και τα νησιά. «Το όριο θα πάει υψηλότερα, μπορεί και στις 800.000 ευρώ» είπε χαρακτηριστικά. Κάλεσε τις τράπεζες να γίνουν πιο τολμηρές στη χρηματοδότηση αγορών ακινήτων.

"Το πρόβλημα στη στέγη είναι πανευρωπαϊκό"

«Είπατε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια μεγάλη υπέρβαση και λέτε σωστά ότι πρέπει να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά. Ο μόνος τρόπος για να κατοχυρώσουμε την πειστικότητα των επιχειρημάτων μας είναι να αποδείξουμε ότι τα χρήματα έπιασαν τόπο. Αυτό σημαίνει γρήγορη υλοποίηση των έργων και διαφάνεια. Θέλουμε η χώρα μας να είναι πρωταγωνίστρια και μετά να διεκδικήσουμε ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης. Μακάρι να μπορέσουμε να συμπέσουμε σε αυτό οι μεγάλες οικογένειες της Ευρώπης», δήλωσε ο πρωθυπουργός στην πρωτολογία του.

«Σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ στη διάγνωση του προβλήματος» τόνισε ο πρωθυπουργός απαντώντας στην ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για το πρόβλημα στέγης στη χώρα, στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού.

«Πράγματι σήμερα η χώρα αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα στέγασης που αναγκάζει ειδικά τους νέους να συγκατοικούν με τους γονείς τους ως τα 35 τους δημιουργώντας πολλά δευτερογενή προβλήματα» τόνισε.

Το πρόβλημα εκδηλώνεται και σε άλλα επίπεδα, ειδικά σε περιοχές με πίεση λόγω τουριστικής ανάπτυξης, όπου δημόσιοι λειτουργοί δεν βρίσκουν σπίτι να στεγαστούν, σημείωσε.

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν τονώσει την αγορά των ακινήτων αλλά περιορίζουν και τον αριθμό των διαθέσιμων ακινήτων, ενώ τα μισθώματα έχουν αυξηθεί κατα 40% από το 2018, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό, συμπλήρωσε και τόνισε ότι στην Ελλάδα διαρθρώνεται με διαφορετικό τρόπο.

Απαντώντας στην κριτική Ανδρουλάκη ο πρωθυπουργός είπε ότι «αδικείτε την κυβέρνηση όταν λέτε ότι δεν ασχολείται με το πρόβλημα. Από το 2019 αντιμετωπίσαμε την υπερφορολόγηση της ιδιοκτησίας μειώνοντας τον ΕΝΦΙΑ, διευκολύναμε την κινητικότητα στην αγορά, δεν υπάρχει ΦΠΑ στην οικοδομή, τρέχουν τα προγράμματα 'Εξοικονομώ', 'Ανακαινίζω-Ενοικιάζω'».

Αναφερόμενος ειδικά στην golden visa είπε ότι«έχετε επιλέξει να είναι ο κακός της υπόθεσης, ωστόσο είπε ότι το 7% των αγοραπωλησιών αφορούσαν την golden visa.

Δεν προκαλεί αυτή την αύξηση στις τιμές των ακινήτων, είπε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «συζητουμε με τον υπουργό Οικονομικών περαιτέρω σημαντική αύξηση του ορίου για επενδύσεις με golden visa για περιοχές με πίεση στα ενοικια, όπως τα αστικά κέντρα και τα νησιά. Το όριο θα πάει υψηλότερα, μπορεί στις 800.000 ευρώ» είπε χαρακτηριστικά.

«Ερχεται παρέμβαση, όχι με αναστολή του μέτρου της golden visa, αλλά για επενδύσεις μεγαλύτερης κλίμακας, που δεν θα ανταγωνίζονται το μέσο διαμέρισμα που θα νοικιάσει κάποιος» ανέφερε.

Σήμερα το όριο επένδυσης σε golden visa είναι 250.000 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με εξαίρεση τον κεντρικό, βόρειο και νότιο τομέα της Αττικής το δήμο Θεσσαλονίκης, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, όπου είναι 500.000 ευρώ.

Για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις είπε ότι «δεν έχει εύκολη λύση στο θέμα, είναι σωστό ότι υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης γειτονιών που θα κατοικούνται από τουρίστες μέσω airbnb» και πρόσθεσε ότι θα προτείνει λύσεις επιτροπή που θα μελετήσει το θέμα.

Καταλήγοντας τόνισε ότι οι τράπεζες θα πρέπει να γίνουν πιο τολμηρές στο να χρηματοδοτούν αγορές ακινήτων, ενώ συμπλήρωσε ότι έχουμε δώσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης στέγης και από μη τραπεζικά ιδρύματα.

"Πρωτοφανής η κρίση, κάνετε ότι δεν τη βλέπετε"

Το κόστος στέγασης έχει εκτοξευθεί, ανέφερε στην επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας στοιχεία για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα.

Κάτοικοι αναγκάζονται να μετακομίσουν, γιατί δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα έξοδα, πρόσθεσε.

Η golden visa οδηγεί στον αφελληνισμό ολόκληρων περιοχών, φανταστείτε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές ειδικά σε τουριστικές περιοχές, πρόσθεσε και συμπλήρωσε ότι φτάνουν σε σημείο να κάνουν μηχανογραφικά με βάση το κόστος στέγασης και όχι με βάση τι θέλουν να σπουδάσουν.

Η στεγαστική κρίση είναι πρωτοφανής, κι εσείς κάνετε ότι δεν τη βλέπετε, πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πολλές προτάσεις.

Στη συνέχεια, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική, λέγοντας ότι δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στη ρίζα του.

Το δικαίωμα στη στεγαση να γίνει προσιτό για όλους και όχι για λίγους, κα΄τεληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Μεταξύ των λύσεων που έχει εξετάσει το Μέγαρο Μαξίμου προς τόνωση της προσφοράς ακινήτων είναι τα φορολογικά κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες που θα αποφασίσουν να διαθέσουν στην αγορά τα ακίνητά τους.

Σκέψη που βασίζεται στην πρόσφατη πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ, εάν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι φυσικό πρόσωπο να εκπίπτει ποσοστό 5% για δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει σειρά δράσεων προς ανακούφιση και εξορθολογισμό της αγοράς ακινήτων, η οποία παρουσιάζει αύξηση στις τιμές αγοράς και ενοικίασης, με παράλληλη έλλειψη ακινήτων.

"Το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να έχει μόνιμα χαρακτηριστικά"

Στη δευτερολογία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε κατάργηση ή αναστολή της Golden Visa και πρόγραμμα 10.000 κοινωνικών κατοικιών..

«Το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να έχει μόνιμα χαρακτηριστικά ειδάλλως κάποτε θα λέμε Ταμείο Ανάκαμψης και θα κλαίμε αν επικρατήσει η συντηρητική φιλοσοφία σε επίπεδο Βρυξελλών» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.



Κατηγόρησε την κυβέρνηση δεν αξιοποίησε τοϋς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. «Οι πολιτικές σας δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα, έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων στην Ευρώπη 40% για οικογένειες και 50% για φοιτητές. Golden Visa στο Λασίθι και στη Φλώρινα δεν υπάρχει. Είπατε ότι το 7% των αγοραπωλησιών αφορούσαν την golden visa. είναι παραπλανητικό. Η πρόταση μας πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα. Μιλάμε για ένα συσσωρευμένο ζήτημα με επίκεντρο την ακρίβεια που δεν έχει αντιμετωπιστεί. Έπρεπε να είχαμε αναθέρμανση της αγορά ακινήτων, αλλά χωρίς στεγαστική κρίση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

"Το Ταμείο Ανάκαμψης το διαπραγματεύτηκα εγώ προσωπικά"

«Κύριε Ανδρουλάκη μπορούμε να συζητήσουμε πολύ για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής μας στο ζήτημα της στέγης. Δεν περιμένατε από μία κεντροδεξία παράταξη να δρομολογήσει προγράμματα που ευνοούν τους ευάλωτους. Επιμένετε να ανακαλύπτετε διαχωριστικές γραμμές εκεί που δεν υπάρχουν. Ας μην ανακαλύπτουμε τεχνικές διαφορές. Σας είπα για την golden visa, πολύ σύντομα θα δείτε νέες παρεμβάσεις», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός στη δευτερολογία του στη Βουλή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση επέλεξε να κατευθύνει πόρους υφιστάμενους μέσα από το πρόγραμμα «Σπίτι μου» για του πιο ευάλωτους.

«Το Ταμείο Ανάκαμψης το διαπραγματεύτηκα εγώ προσωπικά. Φέραμε πίσω 36 δισ. ευρώ. Είναι επιτυχία για τη χώρα η οποία δεν ήταν καθόλου αυτονόητη. Είμαι υπερήφανος που η χώρα μας έχει ένα πολύ συγκροτημένο πρόγραμμα με κοινωνικό αποτύπωμα. Σας καλώ στα επόμενα εγκαίνια κέντρων υγείας χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.