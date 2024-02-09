Golden Visa: Ποιες αλλαγές μελετά η κυβέρνηση

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Αλλαγές στο καθεστώς χορήγησης της Golden Visa ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια να περιορίσει το πρόβλημα της εύρεσης στέγης το οποίο διογκώνεται. Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, προωθείται ο διπλασιασμός του ορίου των 250.000 € στις 500.000 € για ολόκληρη την Αττική (σήμερα οι 500.000 € ισχύουν μόνο για τα Βόρεια και Νότια προάστια, τη Μύκονο και την Σαντορίνη και το δήμο Θεσσαλονίκης).

Ταυτόχρονα μελετώνται παρεμβάσεις ώστε να γίνονται ουσιαστικότερες επενδύσεις.

Ενδεχομένως μια αίσθηση των διαθέσεων της κυβέρνησης να δώσει σε λίγο ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα απαντήσει στη Βουλή στο πλαίσιο της ώρας του πρωθυπουργού, σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Το Υπουργείο Οικονομικών πάντως θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για την παρουσίαση των παρεμβάσεων, η οποία θα πρέπει να αναμένεται το Μάρτιο.

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του το skai.gr δείχνουν μια ιλιγγιώδη αύξηση της ζήτησης golden visa στη χώρα μας, η οποία εξασφαλίζει στον κάτοχό της, εκτός από άδεια παραμονής χωρίς περιορισμούς ελάχιστου χρόνου διαμονής στη χώρα, και ελεύθερη μετακίνηση χωρίς ταξιδιωτική βίζα σε όλες τις χώρες Σέγκεν.

Οι αιτήσεις από το 2021 έχουν σχεδόν τετραπλασιαστεί:

2021: 1.997 αιτήσεις

2022: 4.362 αιτήσεις

2023: 8.516 αιτήσεις

Μάλιστα είναι φανερό ότι ούτε οι ίδιες οι υπηρεσίες επεξεργασίας των αιτήσεων δεν περίμεναν τέτοια ανταπόκριση (παρότι η κυβέρνηση αύξησε το όριο των 250.000 € έστω σε αυτές τις 4 περιοχές της επικράτειας και απαγόρευσε τη δυνατότητα απόκτησης 2 ή περισσότερων φθηνότερων ακινήτων ώστε σωρευτικά να πληρείται το κριτήριο) με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή από τις 8.516 αιτήσεις που έγιναν πέρυσι , 6.669 εκκρεμούν , δηλαδή το 78,5%.

Πρωταθλητές της ζήτησης για χρυσή βίζα είναι οι Κινέζοι που απέχουν παρασάγγας από τον δεύτερο. Τα στοιχεία του 2023 είναι ενδεικτικά, αφού 5.178 αιτήσεις, δηλαδή 6/10, έγιναν από Κινέζους πολίτες.

Ακολουθούν:

Τουρκία 953 αιτήσεις

Λίβανος 359 αιτήσεις

Ιράν 316 αιτήσεις

Ισραήλ 222 αιτήσεις

Αίγυπτος 208 αιτήσεις

Ην. Βασίλειο 194 αιτήσεις

ΗΠΑ 153 αιτήσεις

Αιτήσεις υπήρξαν κι από χώρες όπως τον Άγιο Χριστόφορο, τα νησιά Βανουάτου, το Κιργιστάν, τη Σάντα Λουτσία, το Μακάο και την Ουγκάντα.

Αγαπημένες περιοχές είναι το κέντρο της Αθήνας, ο Πειραιάς (ο οποίος βρίσκεται ακόμη στις 250.000), η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη και η Πελοπόννησος.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 31.000 χρυσές βίζες σε ξένους επενδυτές και τις οικογένειές τους μετά από αγορές ακινήτων αξίας 2,6 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή το skai.gr μαθαίνει ότι δεν προχωρά τελικά η πρόταση της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α για 3ετή φοροαπαλλαγή σε όσους ιδιοκτήτες ακινήτων νοικιάσουν τα έως τώρα κλειστά ακίνητα τους.

Δεν είναι λογικό ένας ιδιοκτήτης ακινήτου που μπορεί να πάρει 1000 € ενοίκιο το μήνα να κρατά κλειστό το ακίνητο του επειδή....φοβάται τα 150€ που θα του πάρει η εφορία, σχολίαζαν δηκτικά αξιωματούχοι του υπουργείου Οικονομικών.

