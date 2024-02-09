Της Πηνελόπης Γκάλιου

Το "φάκελο στέγαση" ανοίγει σήμερα η κυβέρνηση δια του πρωθυπουργού στη Βουλή, στο πλαίσιο της απάντησης που θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με το "Πώς σκοπεύει η Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη διαρκώς εντεινόμενη στεγαστική κρίση". Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει σειρά δράσεων προς ανακούφιση και εξορθολογισμό της αγοράς ακινήτων, η οποία παρουσιάζει αύξηση στις τιμές αγοράς και ενοικίασης, με παράλληλη έλλειψη ακινήτων.

Μεταξύ των λύσεων που έχει εξετάσει το Μέγαρο Μαξίμου προς τόνωση της προσφοράς ακινήτων είναι τα φορολογικά κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες που θα αποφασίσουν να διαθέσουν στην αγορά τα ακίνητά τους. Σκέψη που βασίζεται στην πρόσφατη πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ, εάν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι φυσικό πρόσωπο να εκπίπτει ποσοστό 5% για δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου.

Το ποσοστό αυτό να αυξάνεται σε 100% αν το εισόδημα προέρχεται από νέα εκμίσθωση κατοικίας ελάχιστης τριετούς διάρκειας με ημερομηνία έναρξης από την 1.1.2024 έως και 31.12.2026 και για τα πρώτα τρία (3) έτη της κάθε μίσθωσης, εφόσον η κατοικία εκμισθώνεται προς φυσικά πρόσωπα για χρήση ως κύρια κατοικία τους και ήταν κενή τουλάχιστον καθ' όλο το έτος 2023 ή διέθετε ενεργό ΑΜΑ βραχυχρόνιας μίσθωσης την 31.12.2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση, σήμερα υπάρχουν περίπου 750.000 κατοικίες δηλωμένες ως κενές, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντική ανάσα εάν αυτές διατίθεντο στην αγορά.

Τα δύο βασικά προγράμματα πάντως που αναμένεται να τρέξει η κυβέρνηση εντός του 2024, προκειμένου να αντιμετωπίσει το στεγαστικό πρόβλημα είναι το "Ανακαινίζω νοικιάζω" αλλά και το πρόγραμμα της "κοινωνικής αντιπαροχής".

Το "Ανακαινίζω – Νοικιάζω" αφορά ακίνητα – όπως αναφέρει και ο τίτλος του προγράμματος αποκλειστικά προς ενοικίαση και αποσκοπεί στην ένταξη κενών κατοικιών στην αγορά με την επιδότηση των ιδιοκτητών για την αναβάθμισή τους. Στο πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετέχουν ιδιοκτήτες κατοικιών με ετήσιο εισόδημα έως 40.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ, και η επιδότηση για δαπάνες επισκευής και ανακαίνισης θα μπορούν να φτάνουν έως και 10.000 ευρώ, ενώ αποκλείονται όσοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης για οποιοδήποτε ακίνητό τους τα τελευταία πέντε έτη.

Το πρόγραμμα της κοινωνικής αντιπαροχής, αφορά στην αξιοποίηση αδρανών κτισμάτων ή οικοπεδων του δημοσίου και μέσα από τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα δημιουργηθούν κατοικίες με χαμηλό ενοίκιο. Έχει στόχο την ανέγερση 2.500 κοινωνικών κατοικιών για 5.000 ωφελούμενους νέους έως 39 ετών, ενώ ενόψει του προγράμματος σύμφωνα με πληροφορίες έχουν εντοπιστεί οικόπεδα εντός σχεδίου, επιφάνειας άνω των 700 στρεμμάτων για αξιοποίηση καθώς και .εκτάσεις εκτός σχεδίου όπως και αδιάθετες κατοικίες, διαμερίσματα, γραφεία.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα παραχωρεί τα οικόπεδα και αφού θα επιλέγεται ο ανάδοχος μετά από διαγωνισμό, θα αναλαμβάνει την κατασκευή των κτιρίων με βάση τις προδιαγραφές που προβλέπει η προκήρυξη. Ο δημόσιος φορέας θα διατηρεί την κυριότητα των ακινήτων, ενώ ο ανάδοχος θα λαμβάνει ως αντάλλαγμα την παραχώρηση της εκμετάλλευσης μέχρι την κάλυψη του κόστους και με την προϋπόθεση ότι ποσοστό των κατοικιών θα διατίθεται με μειωμένο ενοίκιο στους δικαιούχους του προγράμματος κοινωνικής αντιπαροχής.

Από τις αρχές του 2026 έως και το τέλος του έτους αναμένεται η μίσθωση σταδιακά του 50% των κατοικιών για λογαριασμό του Δημοσίου, με χαμηλό ενοίκιο, σε νέους βάσει κριτηρίων ενώ θα υπάρχει ειδική ποσόστωση για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Πηγή: skai.gr

