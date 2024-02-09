Σπρωξίματα και... τζαρτζαρίσματα υποψηφίων δημάρχων για να είναι κοντά στον Ερντογάν

«Μάχη» δίνουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι για να βρεθούν δίπλα στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εν όψει των δημοτικών εκλογών στα τέλη Μαρτίου, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Υποψήφιοι δήμαρχοι φιλούν το χέρι του Ερντογάν πάνω στη σκηνή, άλλοι σπρώχνονται μεταξύ τους για να είναι πιο κοντά στον πρόεδρο, ενώ άλλους τους απομακρύνουν μακρυά.

Ο Ερντογάν φώναξε: «Χάραν! Ο υποψήφιος της Λαϊκής Συμμαχίας, Μπουλέντ Γιαβούζ! Σας ευχαριστούμε!».

Τα ιστορικά σπρωξίματα για μια θέση δίπλα στον Ερντογάν

Το αξέχαστο «κεφάλι» του υποψήφιου δημάρχου κάτω από τα χέρια του Ερντογάν

Ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού SOZCU TV: «O πρόεδρος της Κομματικής Επιτροπής της περιοχή Χάραν που είναι απο το Κόμμα της Εθνικιστικής Δράσης Μπουλέντ Όζγιαβουζ επιχείρησε να σταθεί δίπλα στον Ερντογάν. Οι υπόλοιποι του AKP δεν του το επέτρεψαν και στον χαιρετισμό ο Όζγιαβουζ προσπάθησε να κρατησει κάποιο χέρι, δεν του το έπιασε κανένας κι εκείνος χαιρέτισε μόνος του.

Aυτός δεν είναι ο πρώτος καβγάς για μια θέση δίπλα στον Ερντογάν στην πόλη Σανλίουρφα. Όταν ο Ερντογάν θα έκανε μια δήλωσε για τους σεισμούς . Ο Νεμπατί δεν ικανοποιήθηκε με τη θέση του και θέλησε να σταθεί δίπλα στον πρόεδρο .Ομως στο σημείο εκείνο βρισκόταν η σύζυγος του προέδρου , η Εμινέ Ερντογάν. Και τότε έφυγε λίγο αριστερά. Ο Νεμπατί νωρίτερα είχε σπρώξει τον αντιπρόεδρο της Κομματικής Επιτροπής Μπιναλί Γιλντιρίμ.. Αυτές οι ενέργειες αποσυντόνισαν τον Ερντογάν.

Aυτές οι εικόνες είναι απο την προεκλογική εκστρατεία του 2019 απο την πόλη της Νίγδης. Πάλι μια παρουσίαση υποψηφίων του κόμματος. Όταν ο υποψήφιος δήμαρχος Κεμάλ Μπέσερ έμεινε πίσω δεν κατάφερε να περάσει μπροστά βρήκε την ευκαιρία όταν ο Ερντογάν σήκωσε τα χέρια του και τότε εμφάνισε το κεφάλι του! Ο Ερντογάν κάτω απο την μασχάλη του είδε ένα κεφάλι! και θύμωσε και απόρησε!».

Ο Φατίχ Πορτακάλ, παρουσιαστής της SOZCU TV, σχολίασε: «Μπορείτε να γελάσετε όσο θέλετε. Ποιος ξέρει τι έγινε εκείνος ο άνθρωπος με το κεφάλι στη Νίγδη. Ποιος ξέρει τι κάνει αυτός».

Ο Ερντογάν μοιράζει χαρτζηλίκι στα παιδιά

Πολλά τα σενάρια για την αναβολή της επίσκεψης Πούτιν

Ρεπορτάζ τηλεοπτικού δικτύου TV100: «Ο Πούτιν θα πραγματοποιύσε μια επίσκεψη στην Τουρκία και σας είχαμε ενημερώσει για το θέμα πριν απο πολλές ημέρες. Όμως υπάρχουν πολλές πληοροφορίες για την αναβολή αυτής της επίσκεψης. Ας δούμε τις λεπτομέρειες.

Το Reuters βασίστηκε σε πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης της Ρωσίας και υποστήριξε πως αυτή η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί το νωρίτερο τον Απρίλιο ίσως και τον Μάιο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την αναβολή της επίσκεψης αλλά ούτε μπορεί να μιλήσει για ημερομηνία».

Πηγή: skai.gr

