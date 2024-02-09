Για «φοιτητές δύο ταχυτήτων» σχετικά με την μέθοδο εισαγωγής στα μη κρατικά πανεπιστήμια έκανε λόγο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης μιλώντας στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ το πρωί της Παρασκεύης.

Ο κ. Γιαννούλης εξέφρασε την αντίθεσή του για την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων και σημείωσε πως «σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μιλάει κανείς για μειοψηφία φοιτητών χθες, όταν βούλιαξε η Αθήνα από παιδιά ανεξαρτήτως πολιτικής και κομματικής προέλευσης».

Σχετικά με τη δημοσκόπηση της ALCO για τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha και την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ ως τρίτο κόμμα, ο ίδιος σχολίασε πως «σέβομαι την επιστημονική διάσταση των δημοσκοπήσεων αλλά υπάρχουν περίοδοι στην πολιτική ζωή που οι δημοσκοπήσεις δεν είναι αντιπροσωπευτικές αυτού που συμβαίνει».

Κληθείς να σχολίασει την πτωτική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, σήμειωσε: «Το κόμμα έχει δρόμο ακόμη μπροστά του, περάσαμε δύσκολα, όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται στο δρόμο με προτάσεις. Αυτό που προέχει για μένα είναι ο τόπος μου και αυτή τη στιγμή με την κυβέρνηση αυτή, ο τόπος μου σε επίπεδο υγείας και παιδείας, δοκιμάζεται».

Πηγή: skai.gr

