Να διαθέσει τα κλειστά ακίνητα που διαθέτει ο Δήμος Αθηναίων σε ευάλωτα νοικοκυριά και όχι σε συλλογικότητες, κάλεσε στην πρωτολογία του στη Βουλή τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



Κατά την απάντηση της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στον πρωθυπουργό για τη στεγαστική πολιτική στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού» ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον νέο δήμαρχο Αθηναίων.



Απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε: «ίσως θα πρέπει να το πείτε και στον δήμαρχο της Αθήνας τον οποίο στηρίξατε πολιτικά: Ας διαθέσει τα κλειστά ακίνητα που διαθέτει ο Δήμος Αθηναίων σε ευάλωτα νοικοκυριά και όχι σε συλλογικότητες για να μην μπορούν να κάνουν καταλήψεις κάπου αλλού».



Στις αιχμές του πρωθυπουργού για τον δήμαρχο Αθηναίων απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανοίγοντας τη δευτερολογία του. «Θα ξεκινήσω από τον δήμο της Αθήνας. Η αναφορά σας μάλλον δείχνει ότι δεν το έχετε χωνέψει ακόμη (την ήττα)... Σε ένα μήνα να προλάβει να ανοίξει κλειστά σπίτια στην Αθήνα ο κ. Δούκας είναι λίγο δύσκολο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τους βουλευτές του κόμματος να χειροκροτούν.

«Αλλά πέντε χρόνια ο κ. Μπακογιάννης όχι μόνο δεν άνοιξε κλειστά σπίτια, αλλά έκλεισε και τους δρόμους ταλαιπωρώντας τους πολίτες της Αθήνας, με αποτέλεσμα να ηττηθεί στις δημοτικές εκλογές» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Σημειώνεται ότι ο Χάρης Δούκας απάντησε στον πρωθυπουργό.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.