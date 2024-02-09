Με την ένταξη της ανέγερσης τριών σχολικών μονάδων στους Δήμους Φυλής, Σπάτων-Αρτέμιδας και Γαλατσίου, συνολικού προϋπολογισμού 10,91 εκ. ευρώ, η Περιφέρεια Αττικής προχωρά με ταχείς ρυθμούς την ενίσχυση των μηχανισμών και υποδομών εκπαίδευσης, μέσα από το Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

«Η επένδυση στην εκπαίδευση αποτελεί για την Περιφέρεια Αττικής απόλυτη προτεραιότητα» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Αποτελεί πρωταρχική μας μέριμνα να διασφαλίσουμε ότι όλα τα παιδιά μας και στις εξήντα έξι γειτονιές της Αττικής θα έχουν ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, με σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες υποδομές, αντίστοιχες των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Υλοποιούμε το στρατηγικό αναπτυξιακό μας πλάνο σε όλη την Αττική και για τον σκοπό αυτό αξιοποιούμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ από κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο. Με συστηματική δουλειά και μεθοδικότητα, είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε».

Ειδικότερα, στο πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027 εντάχθηκε η κατασκευή του 5ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων στον Δήμο Φυλής με προϋπολογισμό 4,6 εκ. ευρώ, του 3ου Εννιαθέσιου Γυμνασίου Αρτέμιδας ύψους 4,97 εκ. ευρώ, καθώς και του 3ου Νηπιαγωγείου Γαλατσίου προϋπολογισμού 1,34 εκ. ευρώ.

Οι νέες σχολικές μονάδες, που θα καλύψουν συνολικά τις ανάγκες 455 παιδιών, θα διαθέτουν υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια (τεχνολογίας, φυσικών επιστημών, αισθητικής αγωγής, πληροφορικής κλπ.), αίθουσες ξένων γλωσσών, βιβλιοθήκες, βοηθητικούς χώρους (ανάπαυσης, φαγητού κλπ.) και συγκροτήματα χώρων υγιεινής προσβάσιμα από ΑΜΕΑ.

Μέχρι σήμερα, στον Στόχο Πολιτικής 4 του νέου Προγράμματος «Αττική» 2021-2027, έχουν ενταχθεί 15 έργα σχολικών κτιρίων, συνολικού προϋπολογισμού 40 εκατ. €, με δικαιούχο τις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», καθώς και 23 Μελέτες Ωρίμανσης σχολικών μονάδων ύψους 4 εκατ. €.

