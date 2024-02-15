«Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί με ευθύνη μια υπαρκτή κοινωνική πραγματικότητα αίροντας με τόλμη μια σοβαρή για τη δημοκρατία μας ανισότητα. Για να προστατεύσουμε αυτονόητα δικαιώματα παιδιών με την ασπίδα των γονιών τους και να αποδώσουμε επιτέλους δικαιοσύνη και στην καθημερινότητα συμπολιτών μας του ιδίου φύλου», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή.

Τα κύρια σημεία της ομιλίας του πρωθυπουργού:

Το νομοσχέδιο κάνει τη ζωή αρκετών συμπολιτών πολύ καλύτερη χωρίς να στερεί τίποτα από τη ζωή των πολλών

χωρίς να στερεί τίποτα από τη ζωή των πολλών Είναι κάτι που προβλέπει το σύνταγμα και απαιτεί το πολίτευμα ώστε να καταστούν ορατοί άνθρωποι ως τώρα είναι αόρατοι και μαζί τους παιδιά να βρουν τη θέση που τους ταιριάζει δίπλα σε όλα τα άλλα

ώστε να καταστούν ορατοί άνθρωποι ως τώρα είναι αόρατοι και μαζί τους παιδιά να βρουν τη θέση που τους ταιριάζει δίπλα σε όλα τα άλλα Τα παιδιά βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του νομοσχεδίου

Οι γονείς αυτοί δεν έχουν ακόμη νομικά τις ίδιες δυνατότητες να προσφέρουν στα παιδιά τους αυτά που χρειάζονται, να τα πάρουν από το σχολείο, να ταξιδεύουν να τα πηγαίνουν στο γιατρό

αυτά που χρειάζονται, να τα πάρουν από το σχολείο, να ταξιδεύουν να τα πηγαίνουν στο γιατρό Αν ένας γονέας ο μη γένοιτο χαθεί , τότε εκείνα οδηγουνται σε κάποιον συγγενή ή ακόμη χειρότερα σε κάποιο ίδρυμα

, τότε εκείνα οδηγουνται σε κάποιον συγγενή ή ακόμη χειρότερα σε κάποιο ίδρυμα Ούτε να κληρονομήσουν μπορούν ούτε να εξασφαλίσουν με διατροφη και μερίμνα στην περίπτωση που οι γονείς χωρίσουν. Αυτό το κενό καλύπτουμε

Αυτό το κενό καλύπτουμε Ο γάμος είναι το επιστεγαμσα της αγάπης δύο ανθρώπων που αποφασίζουν να συμπορευτούν. Τα νομικά συστήματα προσαρμόζονται διεθνώς.

που αποφασίζουν να συμπορευτούν. Τα νομικά συστήματα προσαρμόζονται διεθνώς. Επεκτείνουμε τα δικαιώματα των παιδιών και σε εκείνα που ζουν ήδη με ομόφυλα ζευγάρια

Δεν αλλάζει το πλαίσιο για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή , ούτε υπάρχει γονέας 1 και γονέας 2.

, ούτε υπάρχει γονέας 1 και γονέας 2. Ο θρησκευτικός γάμος αποτελεί αποκλειστική υπόθεση της Εκκλησίας της θέσεις της οποίας η κυβέρνηση σέβεται.

της θέσεις της οποίας η κυβέρνηση σέβεται. Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. Και σε άλλες υποθέσεις είχαμε διαφορετικές επιλογές. Αποδείχθηκε ότι δεν διατάραξαν την κοινωνική συνοχή , ούτε τις σχέσεις μας με την Εκκλησία.

, ούτε τις σχέσεις μας με την Εκκλησία. Ευτυχισμένα παιδιά μπορούν να μεγαλώνουν και με γονείς του ιδιου φύλου καθώς η φύση όρισε τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό

καθώς η φύση όρισε τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό Καταχειροκροτούμενος ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην κατάταξη της Ελλάδας από τον Economist στην 20ή θέση των καλύτερων Δημοκρατιών του κόσμου: Τι έχετε να πείτε για το γεγονός ότι το Economist κατέταξε την Ελλάδα στην 20η θέση παγκοσμίως στο δείκτη δημοκρατίας; Αυτά γιατί δεν τα λέτε στο ευρωκοινοβούλιο όπου πάνε οι ευρωβουλευτές σας και ασχημονούν και το μόνο που κάνουν είναι να ψηφίζουν ψηφίσματα κατά της χρηματοδότησης της πατρίδας; Θα μας κουνάτε το δάκτυλο και για το κράτος δικαίου…

στην 20ή θέση των καλύτερων Δημοκρατιών του κόσμου: Τι έχετε να πείτε για το γεγονός ότι το Economist κατέταξε την Ελλάδα στην 20η θέση παγκοσμίως στο δείκτη δημοκρατίας; Αυτά γιατί δεν τα λέτε στο ευρωκοινοβούλιο όπου πάνε οι ευρωβουλευτές σας και ασχημονούν και το μόνο που κάνουν είναι να ψηφίζουν ψηφίσματα κατά της χρηματοδότησης της πατρίδας; Θα μας κουνάτε το δάκτυλο και για το κράτος δικαίου… Η συγκυρία έδωσε την ευκαιρία να ακουστούν πολλές απόψεις. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν επιφυλάξεις οι οποίες διατρέχουν οριζόντια όλα τα κόμματα. Είναι καλό να εξηγηθούν για ακόμα μια φορά προβλέψεις του νομοσχεδίου και να απαντηθούν εύλογες ανησυχίες

Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν επιφυλάξεις οι οποίες διατρέχουν οριζόντια όλα τα κόμματα. Είναι καλό να εξηγηθούν για ακόμα μια φορά προβλέψεις του νομοσχεδίου και να απαντηθούν εύλογες ανησυχίες Μία από αυτές ισχυρίζεται ότι οι αλλαγές θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μέσα από το ισχύον σύμφωνο συμβίωσης - Τότε θα δημιουργούσαμε δύο παρεμφερείς θεσμούς με νέες ανισότητες

- Τότε θα δημιουργούσαμε δύο παρεμφερείς θεσμούς με νέες ανισότητες Το σύμφωνο το οποίο εγώ προσωπικά είχα ψηφίσει λίγους μήνες πριν εκλεγώ πρόεδρος της ΝΔ αποτελεί χαλαρή σύμβαση η οποία λύνεται μονομερώς.

αποτελεί χαλαρή σύμβαση η οποία λύνεται μονομερώς. Το νομοσχέδιο δεν αναφέρεται καθόλου στην ιατρικώς υποβοηθουμένη αναπαραγωγή ενώ το καθεστώς μένει ίδιο και για την υιοθεσία.

ενώ το καθεστώς μένει ίδιο και για την υιοθεσία. Σήμερα έχουμε αναμφισβήτητα εμπειρικά δεδομένα τα οποία υπερβαίνουν τις υποκειμενικές μας πεποιθήσεις. Ευτυχισμένα παιδιά μπορούν να μεγαλώνουν και με γονείς του ίδιου φύλου. Αυτό κάνει τη διαφορά σε ένα σπίτι είναι η αγάπη και η στοργή.

τα οποία υπερβαίνουν τις υποκειμενικές μας πεποιθήσεις. Ευτυχισμένα παιδιά μπορούν να μεγαλώνουν και με γονείς του ίδιου φύλου. Αυτό κάνει τη διαφορά σε ένα σπίτι είναι η αγάπη και η στοργή. Θα ήταν πολύ εύκολο να αναλωθούμε σε μία ακόμα αντιπαράθεση. Τα θέματα δικαιωμάτων είναι θέματα αρχής. Δεν πρέπει να τίθενται στην κομματική διελκυστίνδα. Το ίδιο αντιπαραγωγικό θα ήταν να καυτηριάσω την αντίπαλη άποψη. Θέλησα εξ αρχής ο συγκεκριμένος διάλογος να μη φορτιστεί πολιτικά

Τα θέματα δικαιωμάτων είναι θέματα αρχής. Δεν πρέπει να τίθενται στην κομματική διελκυστίνδα. Το ίδιο αντιπαραγωγικό θα ήταν να καυτηριάσω την αντίπαλη άποψη. Θέλησα εξ αρχής ο συγκεκριμένος διάλογος να μη φορτιστεί πολιτικά Το νομοσχέδιο έχει την επιδίωξη να ενώσει και όχι να διχάσει. Νομίζω ότι οι πιο πολλοί πολίτες σε αυτή τη λογική εντάσσονται μακριά από εντάσεις που καταλήγουν γραφικές. Ψαλμοί με αριστερές γροθιές και προσευχές με αντικοινοβουλευτικά συνθήματα μάλλον δεν ταιριάζουν. Τέτοιες εκδηλώσεις κάνουν πολύ παράδοξη την παράδοση. Ευτυχώς η κοινωνία μας απείχε από τέτοιες ακρότητες. Υπήρξε ωριμότητα στη δημόσια συζήτηση. Μεγάλη πλειοψηφία πολιτών καταδίκασε και καταδικάζει τη μισαλλοδοξία.

