Μεξικό: Άλλα εννιά πτώματα εντοπίστηκαν σε πολιτεία όπου η βία κλιμακώνεται

Εννιά πτώματα εντοπίστηκαν χθες Τετάρτη στην πόλη Μορέλος, στο βόρειο Μεξικό, την επομένη του εντοπισμού άλλων εννέα στη Φρεσνίγιο, γειτονική πόλη, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η πολιτεία Σακατέκας, στο κεντρικό-βόρειο Μεξικό, είναι αντιμέτωπη με κλιμάκωση της βίας μετά την πρόσφατη σύλληψη φερόμενων ως κακοποιών.

Σε ανακοίνωσή της, η εισαγγελία της Σακατέκας ανέφερε πως βρέθηκαν «εννιά πτώματα», που ανήκαν όλα «σε άρρενες», χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Όσο για τα πτώματα που βρέθηκαν προχθές Τρίτη, η ίδια πηγή ανέφερε πως «πέντε θύματα ταυτοποιήθηκαν και (οι σοροί τους) παραδόθηκαν στις οικογένειες».

Ο τομέας όπου βρίσκονται η Μορέλος και η Φρεσνίγιο αποτελεί μέρος οδού διακίνησης ναρκωτικών, για τον έλεγχο της οποίας συγκρούονται δυο από τις πιο αιμοδιψείς συμμορίες στο Μεξικό, το καρτέλ Σιναλόα και το Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο, σύμφωνα με τις αρχές.

Το σαββατοκύριακο, συμμορίες απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα σε αντίποινα για τις συλλήψεις 13 φερόμενων ως κακοποιών στη Φρεσνίγιο.

Στο Μεξικό των περίπου 126 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν διαπραχθεί κατά τους επίσημους αριθμούς πάνω από 450.000 δολοφονίες αφότου κηρύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2006 από τον συντηρητικό τότε πρόεδρο Φελίπε Καλδερόν ο αμφιλεγόμενος «πόλεμος κατά των ναρκωτικών», με την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό για να παταχθούν τα καρτέλ. Άλλοι περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί χωρίς ίχνος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.