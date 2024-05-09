Τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, σε επίθεση την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν (ΙΚΧ), μερικά εικοσιτετράωρα έπειτα από αιματηρά επεισόδια στα οποία ενεπλάκησαν δυνάμεις των Ταλιμπάν και καλλιεργητές παπαρούνας.

Το πρωί, βόμβα «τοποθετημένη σε μοτοσικλέτα εξερράγη (...) στην πόλη Φαϊζαμπάντ», την πρωτεύουσα της επαρχίας Μπανταχσάν, ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

«Ο μηχανισμός εξερράγη καθώς οχηματοπομπή της αστυνομίας μετέβαινε για να καταστρέψει καλλιέργειες παπαρούνας. Τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν και (άλλοι) πέντε τραυματίστηκαν», πρόσθεσε ο Άμπντουλ Ματίν Κανί.

Το ΙΚΧ, ο βραχίονας του ΙΚ στο Αφγανιστάν, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, που κατ’ αυτό είχε στόχο Ταλιμπάν κι έγινε με μοτοσικλέτα «παγιδευμένη» με εκρηκτικές ύλες.

Επιτόπου, δημοσιογράφος του AFP είδε Ταλιμπάν να συλλαμβάνουν δεκάδες ανθρώπους κοντά στον τόπο της επίθεσης και να τους οδηγούν σε οχήματα, καθώς και να προχωρούν σε έρευνες σε σπίτια.

Ο Αμινουλά, αυτόπτης μάρτυρας που απέφυγε να πει το επώνυμό του, αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσε ισχυρή έκρηξη κι είδε οχηματοπομπή των Ταλιμπάν να γίνεται στόχος ενόπλων.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας απαγόρευσαν αμέσως την πρόσβαση στη ζώνη της επίθεσης», πρόσθεσε.

Φωτογραφίες που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν το κουφάρι απανθρακωμένης μοτοσικλέτας και όχημα του στρατού κόσκινο από σφαίρες.

Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ξέσπασαν επεισόδια με δυο νεκρούς στην επαρχία Μπανταχσάν· τα θύματα ήταν αγρότες που πρόβαλαν αντίσταση σε ομάδες δίωξης ναρκωτικών των Ταλιμπάν, που πήγαν εκεί για την επιβολή της εξάλειψης καλλιεργειών παπαρούνας, της πρώτης ύλης στη διαδικασία παρασκευής οπίου και ηρωίνης.

Οι καλλιέργειες τέθηκαν εκτός νόμου το 2022.

Χωρικοί είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μέλη των Ταλιμπάν εισέβαλαν στα σπίτια τους σπάζοντας πόρτες κι ανοίγοντας πυρ εναντίον όποιου πρόβαλε αντίσταση.

Δεκάδες άνδρες διαδήλωσαν φωνάζοντας «θάνατος στο Εμιράτο», αναφερόμενοι στο Ισλαμικό Εμιράτο του Αφγανιστάν, την επίσημη ονομασία του καθεστώτος των Ταλιμπάν.

Το καθεστώς έστειλε αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου στην περιοχή, κατόπιν διαβεβαίωσε ότι αποκαταστάθηκε η ηρεμία.

«Τα προβλήματα που ενέσκηψαν στην εκστρατεία εξάλειψης των καλλιεργειών παπαρούνας στην Μπανταχσάν επιλύθηκαν», διαβεβαίωσε μέσω X ο εκπρόσωπος της de facto κυβέρνησης Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ.

Στο Αφγανιστάν διαπράττονται συχνά αιματηρές επιθέσεις του ΙΚ, οι οποίες βάζουν κυρίως στο στόχαστρο τις δυνάμεις του καθεστώτος και τη σιιτική μειονότητα των Χαζάρων· έχουν στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους αφότου ανακατέλαβαν την εξουσία στη χώρα οι Ταλιμπάν, τον Αύγουστο του 2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

