Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή με εκατέρωθεν αντεγκλήσεις ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Σωκράτη Φάμελλο στη διάρκεια της συζήτησης για το νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο.

Ο κ. Φάμελλος, παίρνοντας τον λόγο αμέσως μετά την ομιλία του πρωθυπουργού έκανε λόγο για ανεπάρκεια της ΝΔ να στηρίξει το νομοσχέδιο ενώ είπε ότι χωρίς το σύμφωνο συμβίωσης και την ψηφίσή του δεν θα ερχόταν το νομοσχέδιο.

Ο πρωθυπουργός απαντώντας στον κ. Φάμελλο είπε ότι «αποκρύψατε την αλήθεια γιατί δεν προχωρήσατε στη μεταρρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια, έχει το όνομα “Πάνος Καμμένος”».

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της ΚΟ, Σωκράτης Φάμελλος, επανέλαβε ότι οι βουλευτές του θα «στηρίξουν» το νομοσχέδιο αν και «ατελές».

Ο Σ. Φάμελλος επισήμανε ότι η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι «έτοιμη εδώ και πολύ καιρό να κάνει αυτό το βήμα», ενώ διερωτήθηκε αν είναι το ίδιο έτοιμοι και οι βουλευτές της ΝΔ και στηλίτευσε την «ανεπάρκεια» της ΝΔ να το ψηφίσει μόνη της.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΚΟ σχολίασε ότι το νομοσχέδιο είναι «ατελές», ωστόσο τόνισε ότι «πάει την κοινωνία μπροστά» και κάλεσε τον πρωθυπουργό να «αναγνωρίσει ότι άλλοι άνοιξαν τους δρόμους», επισημαίνοντας ότι «χωρίς το σύμφωνο συμβίωσης και τους αγώνες του ΣΥΡΙΖΑ για ορατότητα, αυτό το νομοσχέδιο δεν θα ερχόταν».

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίρνοντας εκ νέου το λόγο στη Βουλή ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Σχεδόν δάκρυσα κ. Φάμελλε με το ενδιαφέρον σας για τη συνοχή της ΚΟ της ΝΔ. Αναφερθήκατε στο γεγονός ότι πράγματι εσείς προτείνατε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά αποκρύψατε γιατί δεν προχωρήσατε στην νομοθέτησης στον πολιτικό γάμο. Έχει όνομα. Πάνος Καμμένος. Ήσαστε σε ισορροπία τρόμου με το λαϊκιστή εταίρο σας. Εγώ από την πρώτη στιγμή που πρότεινα αυτή τη μεταρρύθμιση είπε ότι ως πρόεδρος της ΝΔ δεσμεύομαι από την παράδοση αυτής της παράταξης να επιτρέπουμε στους βουλευτές μας να ψηφίζουν κατά συνείδηση σε τέτοιου είδους ζητήματα. Αγωνίστηκα να πείσω όσο το δυνατόν περισσότερους βουλευτές μου να το ψηφίσουν και θα σεβαστώ την απόφαση που θα πάρει καθένας, είτε απέχοντας η οποία είναι μια στάση απολύτως αποδεκτή. Για να δούμε πόσοι θα απέχουν και από εσάς και τελικά το ενδιαφέρον να είναι τι θα κάνει ο κ. Πολάκης τον οποίο έχετε περίπου απειλήσει με διαγραφή. Εγώ δεν απείλησα κανένα με διαγραφή , ούτε έβαλα κομματική πειθαρχία. Ήξερα εξ αρχής ότι δεν μπορώ να τους πείσω όλους και το νομοσχέδιο δεν μπορεί να περάσει μόνο με τις ψήφους της ΝΔ. Έχετε τη δυνατότητα να καταθέσετε πρόταση δυσπιστίας και να διαπιστώσετε πόσο αρραγής τελικά είναι η ενότητα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδος. Δεν είναι τυχαίο ότι αντιδράσεις υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Για το ΠΑΣΟΚ δεν μιλήσατε. Για να δούμε πόσοι από το ΠΑΣΟΚ δεν θα ψηφίσουν. Μου έχει κάνει εντύπωση η εκκωφαντική σιωπή του αρχηγού σας. Η πραγματικότητα είναι ότι με τη στήριξη περισσότερων του ενός κόμματος φαίνεται ότι το νομοσχέδιο αυτό από απόψε θα είναι νόμος του κράτους. Θα είναι μια μεγάλη επιτυχία της εθνικής αντιπροσωπείας εφόσον το νομοσχέδιο ψηφιστεί. Ουκ ολίγοι βουλευτές σε άλλες χώρες που καταψήφισαν ερωτηθέντες κάποια χρόνια μετά αναγνώρισαν ότι έκαναν λάθος. Το λέω μόνο προς καταγραφή. Θα είναι ένα σημαντικό βήμα δημοκρατίας αυτό που θα κάνουμε σήμερα ως εθνικό κοινοβούλιο».

Σχετικά με το ζήτημα του κράτους δικαίου ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Δεν θέλω να χαλάσω το κλίμα της συζήτησης κάνοντας εκτενείς αναφορές στα θέματα του κράτους δικαίου. Θα πω μόνο ότι ο τελικός κριτής δεν είναι ούτε το ευρωκοινοβούλιο, ούτε οι reporters united, ούτε ο economist. Είναι η έκθεση κράτους δικαίου της ευρωπαϊκής επιτροπής η οποία επισημαίνει διαρκή πρόοδο. Προσβλέπουμε στην επόμενη να έχουμε προοδεύσει κι άλλο.

Η ιστορία θα γράψει και θα θυμηθεί τους Έλληνες ευρωβουλευτές οι οποίοι ψήφισαν ψήφισμα το οποίο ζητά από την Ευρώπη να κόψει χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα το οποίο εσείς υποκινήσατε, το συγγράψατε, το επικαλείστε. Τα ονόματα των δικών σας ευρωβουλευτών θα είναι ταυτισμένα με αυτή την προσπάθεια να παρουσιάσετε μία Ελλάδα τελείως διαφορετική από αυτή που βλέπει η πλειοψηφία των Ελλήνων. Διασύρετε τη χωρά σε κάποιους στο εξωτερικό.

Να αρχίσω να θυμάμαι τη δική σας εποχή και να αναρωτιέμαι όλοι αυτοί οι ευρωβουλευτές πρωτοστατούντος της Ολλανδής η οποία τώρα δεν έχει χώρα να πολιτευτεί, όταν πηγαίνατε δημοσιογράφους στο αυτόφωτο επί δικών σας ημερών που ήταν; Όταν στήνατε την υπόθεση νοβάρτις που ήταν; Όταν επιχειρήσατε να χειραγωγήσετε το τηλεοπτικό τοπίο που ήταν; Όταν καταδικάστηκε ο κ. Παππας 13-0 για παράβαση καθήκοντος που ακριβώς ήταν κ. Φάμελλε;».

Και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Και επειδή κάνατε μία αναφορά πάλι στον κ. Μπακογιάννη και τι μπορεί να συμβεί. Εδώ τέως δικός σας ευρωβουλευτής βγήκε και είπε δημόσια ότι ο κ. Κασσελάκης μπορεί να κερδίσει τις ευρωεκλογές γιατί νόμιζε ότι διεξάγονται σε δύο γύρους. Προσγειωθείτε στην πραγματικότητα».

