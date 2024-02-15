Την άποψη ότι «η Ελλάδα πεθαίνει δημογραφικά και εμείς ασχολούμαστε με τον γάμο των ομοφυλοφίλων», εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στην Βουλή, στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την «ισότητα στον πολιτικό γάμο».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δήλωσε ότι το 2023 ήταν χρονιά - σοκ για τις γεννήσεις καθώς όπως είπε είχαμε μόνον 73.000 , τις «λιγότερες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 9 χρόνια». Κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «προσκυνά τη νέα θρησκεία της WOKE ατζέντας» και την κυβέρνηση ότι εισβάλλει στα χωράφια της Εκκλησίας, ορίζοντας μέχρι και το τι είναι αμαρτία. «Η Εκκλησία είναι η Ελληνική Κοινωνία και πρέπει να μιλάει», ανέφερε, ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Σημείωσε ότι «εάν ψηφιστεί ο νόμος για τον γάμο των ομοφυλόφιλων ανοίγει ο ασκός του Αιόλου» καθώς «θα πρέπει να αναγνωριστούν δικαιώματα σε: διαφορετικές τουαλέτες, παρένθετες μητέρες, τρίτο φύλο στα σχολεία». Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εκτίμησε ότι δεν θα «υπάρχουν μόνο κοινωνικές, αλλά και οικονομικές επιπτώσεις» και αναρωτήθηκε «πού θα σταματήσει όλη αυτή η τρέλα;». Συμπλήρωσε ότι «αν ψηφιστεί το ν/σ για τον γάμο των ομοφυλόφιλων θα πρέπει να μπει ποσόστωση και στην βουλή για όλα τα φύλα! Πόσα είναι; Ξέρει κάποιος; Ας μας πει…», είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παράλληλα, δήλωσε ότι δεσμεύεται πως «όταν η Ελληνική Λύση κυβερνήσει, θα καταργήσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο».

«Λειτουργείτε με φόβο και τρόμο», επισήμανε απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα. «Λέτε ότι θα τεθούν εκτός κυβέρνησης στον ανασχηματισμό όποιοι δεν υπερψηφίσουν το ν/σ, με εξαίρεση τον κύριο Βορίδη», τόνισε, σημειώνοντας ότι το ερώτημα που γεννάται είναι: Γιατί όλοι, εκτός του κυρίου Βορίδη;.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι όσο ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ φέρονται «έτσι απέναντι στην κοινωνία και σε όσα ενώνουν τα παιδιά με την κοινωνία», τόσο θα απομακρύνονται από αυτήν και τόσο πιο κοντά θα έρχονται στην κατάρρευση. Προσέθεσε ότι η Ελληνική Λύση είναι «το μόνο ανάχωμα που μπορεί να σταματήσει την κατάρρευση της χώρας». Αναφερόμενος στα τρία κόμματα, είπε ότι συγκυβερνούν, εξηγώντας ότι «όποτε χρειαστεί να ψηφιστεί ένα ν/σ ανθελληνικό, αντιλαϊκό, αντιχριστιανικό, έρχονται οι χρήσιμοι των άλλων κομμάτων και ψηφίζουν».

Τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, είπε ότι αυτό που τον ενοχλεί, είναι «ένας ιδιότυπος ρατσισμός για την αντίθετη άποψη, κατά τον οποίο αποδίδονται γενικόλογοι χαρακτηρισμοί στην άλλη άποψη, μπαίνουν ταμπέλες σε διαφωνούντες, καθιστώντας τους αντικείμενο χλευασμού». Συμπλήρωσε ότι «εμείς δεχόμαστε εσάς, εσείς δεν δέχεστε την δική μας διαφορετικότητα».

Πηγή: skai.gr

