Ο Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε χθες Τετάρτη ότι «δεν θα παραδώσει» κάποια όπλα και πυρομαχικά στο Ισραήλ, του οποίου οι ΗΠΑ είναι ο βασικός σύμμαχος και προμηθευτής στρατιωτικού υλικού, ειδικά «οβίδες του πυροβολικού», αν οι δυνάμεις του προχωρήσουν σε ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση στη Ράφα — διάβημα χωρίς προηγούμενο από πλευράς Ουάσιγκτον.

«Αν μπουν στη Ράφα, δεν θα παραδώσω τα όπλα που χρησιμοποιούνται (...) εναντίον πόλεων», είπε ο Δημοκρατικός πρόεδρος στο πλαίσιο συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Η εισβολή στη Ράφα θα ήταν «απλά λάθος» και «δεν θα παραδώσουμε τις οβίδες του πυροβολικού που χρησιμοποιούνται» από τον στρατό Ισραήλ, επέμεινε ο κ. Μπάιντεν.

Είναι η πρώτη φορά που ο αμερικανός πρόεδρος, 81 ετών, θέτει —δημόσια— όρους για τη συνέχιση της αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης στο Ισραήλ. Μολαταύτα, διευκρίνισε πως δεν θεωρεί πως το Ισραήλ «έχει ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή ακόμη», ερωτηθείς σχετικά με την κατάληψη της διέλευσης στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο και τις επιχειρήσεις «περιορισμένης» εμβέλειας που διεξάγει σε τομείς της Ράφας.

«Δεν έχουν μπει σε πυκνοκατοικημένες περιοχές», ανέφερε, αφήνοντας να εννοηθεί πως αν γίνει επίθεση στη Ράφα, θα αντιδράσει. «Είπα καθαρά στον Μπίμπι (σ.σ. στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου) και στην κυβέρνηση πολέμου του πως δεν θα έχουν την υποστήριξή μας αν πάνε σε πυκνοκατοικημένες περιοχές», δήλωσε.

Ερωτηθείς για την απόφαση της κυβέρνησής του να ανασταλεί την περασμένη εβδομάδα η παράδοση φορτίου βομβών, σχολίασε: «Έχουν σκοτωθεί άμαχοι στη Γάζα εξαιτίας αυτών των βομβών», προσθέτοντας «είναι άσχημο αυτό».

Μολαταύτα, υπογράμμισε πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να «εγγυώνται πως το Ισραήλ προστατεύεται με τον Σιδηρό Θόλο», το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, που χρησιμοποιεί αμερικανικής κατασκευής πυραύλους.

Ο Τζο Μπάιντεν δεν σταματά να εκφράζει την αταλάντευτη υποστήριξή του στο Ισραήλ στην επιχείρηση που διεξάγουν οι ένοπλες δυνάμεις του στη Λωρίδα της Γάζας, σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας τον Οκτώβριο. Ωστόσο, η σχέση του με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου έχει σημαδευτεί από εντάσεις και η υπόθεση της Ράφας απειλεί να προκαλέσει ρήξη.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησής του είπε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί πως την περασμένη εβδομάδα ανεστάλη παράδοση «1.800 βομβών 2.000 λιβρών (907 κιλών) και 1.700 βομβών 500 λιβρών (226 κιλών)» στον ισραηλινό στρατό, διότι η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν καθησύχασε τις «ανησυχίες» της Ουάσιγκτον για τους άμαχους.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επανέλαβε χθες πως το Ισραήλ δεν έχει παρουσιάσει αξιόπιστο σχέδιο που θα εγγυάτο την προστασία των αμάχων και την πρόσβασή τους στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο κ. Νετανιάχου χαρακτηρίζει τη Ράφα το «τελευταίο» οχυρό της Χαμάς και δεν παύει να δηλώνει πως ο στρατός του θα «μπει» στην πόλη για να «νικηθεί» ο στρατιωτικός βραχίονας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

