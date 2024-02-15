Κουτσούμπας για γάμο ομόφυλων ζευγαριών: Δεν θα δώσουμε άλλοθι μιας επίπλαστης προοδευτικότητας στην κυβέρνηση

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη ομιλία του σήμερα στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για «την ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις» επισήμανε ότι το νομοσχέδο δεν έρχεται να ρυθμίσει νομικά τη συμβίωση δύο ενήλικων ανθρώπων που έχουν ομόφυλο σεξουαλικό προσανατολισμό το οποίο είναι ατομικό τους δικαίωμα, αλλά «εδώ μιλάμε για τη σχέση των ενήλικων με τα παιδιά και από τη στιγμή που μιλάμε για τα παιδιά μιλάμε εξ ορισμού για ζήτημα που αφορά την κοινωνία και υπερβαίνει την ατομική επιθυμία των ενηλίκων».

«Είναι δυνατόν» ανέφερε στην αρχή της ομιλίας του, «να είναι τόσο προοδευτικό και υπέρ των λαϊκών δικαιωμάτων το συγκεκριμένο νομοσχέδιο της ΝΔ, που υποστηρίζουν και τα άλλα κόμματα, από μία κυβέρνηση που αυτό το διάστημα εξαπολύει μια μεγάλη επίθεση εναντίον των φοιτητών που αγωνίζονται για το δικαίωμά τους στη δημόσια και δωρεάν μόρφωση, στο δικαίωμα των αγροτών για επιβίωση και διατροφή με φθηνά προϊόντα, στο δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν Υγεία εγκαινιάζοντας απογευματινά ιατρεία, στο δικαίωμα στο 8ωρο που το έχει καταργήσει με τους νόμους Χατζηδάκη κ.ά.;».

Μιλώντας επί του νομοσχεδίου επισήμανε ότι «το ΚΚΕ τοποθετείται με κύριο κριτήριο το συμφέρον των παιδιών» το οποίο αποτελεί και την πεμπτουσία της θέσης του.

Πρόσθεσε ότι «το νομοσχέδιο δεν είναι ούτε ουδέτερο, ούτε ασήμαντο και δεν έρχεται απλώς να επιλύσει ζητήματα που αφορούν τη σχέση των παιδιών που ήδη υπάρχουν με τον σύντροφο ή την σύντροφο του βιολογικού ή θετού γονέα, προβλήματα που σε μεγάλο βαθμό μπορούν να λυθούν με το υπάρχον νομικό πλαίσιο. Αντίθετα φέρνει ουσιαστικές αλλαγές σε ό,τι αφορά στην τεκνοποίηση, στην τεκνοθεσία, στην κατεύθυνση ακόμα πιο γενικευμένης εμπορευματοποίησης, αλλά και στη νομική κατοχύρωση της γονικής μέριμνας».

Υπενθύμισε, μεταξύ άλλων, ότι το ΚΚΕ έχει καταδικάσει τις συμπεριφορές και πράξεις εις βάρος ανθρώπων με ομόφυλο σεξουαλικό προσανατολισμό, ενώ έχει καταθέσει και συγκεκριμένες προτάσεις για την προστασία κάθε ανθρώπου από κάθε είδους διακρίσεις.

Υπογράμμισε ότι «η πραγματική ασπίδα προστασίας για κάθε άνθρωπο που υφίσταται την πολύμορφη βία χτίζεται καθημερινά σε εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής και γι' αυτό το ΚΚΕ και η ΚΝΕ παίρνουν πρωτοβουλία σε χώρους δουλειάς, σωματεία, συλλόγους, γειτονιές και καταδικάζουν τέτοια φαινόμενα».

Τόνισε ότι στον «ματωμένο δρόμο των νόμων και των ευρωπαϊκών οδηγιών που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις και αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες ως "κόστος" που πρέπει να περιορίζεται γιατί μειώνει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του εγχώριου και του ευρωενωσιακού κεφαλαίου και τις λεγόμενες "αντοχές" της καπιταλιστικής οικονομίας, δεν μπορεί να ανθίσει κανένα ατομικό δικαίωμα στις διαπροσωπικές σχέσεις».

Απέρριψε τα περί «ομοφοβίας» του ΚΚΕ και έκανε λόγο για «συστηματική διαστρέβλωση» των θέσεων του κόμματος.

Σχετικά με τη συμβίωση είπε ότι το ΚΚΕ υποστηρίζει «οποιαδήποτε πρόταση την ισότιμη, πραγματικά ελεύθερη συμβίωση και όχι μια ή άλλη μορφή γάμου ως οικονομική σχέση ή ως θεσμό που διαμορφώνει κοινή γονική μέριμνα».

Είπε ότι «ο αστικός γάμος είναι ξεπερασμένος θεσμός» και υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι «με βάση το συμφέρον των παιδιών, αν ήθελαν να δώσουν διέξοδο στις αγωνίες των νέων θα υιοθετούσαν τις προτάσεις του ΚΚΕ για τη ρύθμιση σειράς ζητημάτων».

Ανέφερε ότι η κυβέρνηση «ισχυρίζεται ότι θεσμοθετεί το δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών στην κοινή τεκνοθεσία αποκρύπτοντας το αντιδραστικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις στα ζητήματα παιδικής προστασίας με την ιδιωτικοποίηση των υιοθεσιών και την εμπορευματοποίηση της αναδοχής».

Υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι η θέση του ΚΚΕ είναι πως «η στήριξη των απροστάτευτων παιδιών πρέπει να είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους με την ανάπτυξη και στελέχωση των απαραίτητων υποδομών».

Ο Δ. Κουτσούμπας κατέστησε απολύτως σαφές ότι «η καθαρή θέση του ΚΚΕ κατά του πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών έχει να κάνει με το ότι ο πολιτικός γάμος παράγει αυτόματα την από κοινού γονική μέριμνα και καταργεί τη μητρότητα και πατρότητα.

«Όσο κι αν 'χτυπιέται' ο κ. Μητσοτάκης ότι το νομοσχέδιο δεν αναφέρει γονέα 1, 2, 3, αυτό θα γίνεται αυτόματα» σημείωσε, επικαλούμενος και το πιστοποιητικό γονεϊκότητας που ενέκρινε η ΕΕ και το ψήφισαν όλα τα κόμματα, εκτός του ΚΚΕ.

Καταλήγοντας σημείωσε πως «το ΚΚΕ θα καταψηφίσει επί της αρχής, θα καταψηφίσει ορισμένα άρθρα και θα ψηφίσει υπέρ ή "παρών", σε κάποια άλλα που προωθούν κάποιους εκσυγχρονισμούς που αφορούν και ομόφυλα και ετερόφυλα ζευγάρια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα δώσει άλλοθι μιας επίπλαστης προοδευτικότητας στην κυβέρνηση όπως κάνουν τα άλλα κόμματα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.