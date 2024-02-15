Economist: Η Ελλάδα στις 20 καλύτερες Δημοκρατίες του κόσμου

Στην κατηγορία της «πλήρους δημοκρατίας» για πρώτη φορά μετά το 2008 αναβάθμισε την Ελλάδα το περιοδικό «Economist» στην ετήσια έκθεση «Democracy Index» για το 2023, φέρνοντας τη χώρα μας μία κατηγορία πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ιταλία, το Βέλγιο και η Πορτογαλία, που λογίζονται ως «ελαττωματικές δημοκρατίες».

Η Ελλάδα βαθμολογήθηκε με 8,14 στα 10, καταλαμβάνοντας την εικοστή θέση ανάμεσα στις συνολικά 167 χώρες και περιοχές που εξετάζει ο βραχίονας «Intelligence Unit» του «Economist». «Η γενέτειρα της δημοκρατίας έχει λόγο να πανηγυρίζει», αναφέρεται στην έκθεση.

Η χώρα μας ήταν μία από τις ελάχιστες δημοκρατίες που βελτίωσαν τον βαθμό τους σε σχέση με το 2022, κατά 0,17 μονάδες. Πέτυχε μάλιστα απόλυτο 10 στην υποκατηγορία για τη διεξαγωγή εκλογών και τον πλουραλισμό, επίτευγμα που μοιράζονται μόνο δώδεκα άλλες χώρες, και 8,82 στην υποκατηγορία των πολιτικών ελευθεριών.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται σε μία ιδιαίτερα μικρή κατηγορία χωρών που έχουν τις καλύτερες δημοκρατικές επιδόσεις, καθώς λιγότερο από το 8% των κατοίκων των χωρών που αξιολογούνται ζουν σε μία «πλήρη δημοκρατία». Αντίθετα, σχεδόν το 40% κατοικεί σε χώρες που έχουν αυταρχικά καθεστώτα.

Η επίδοση της Ελλάδας για το 2023 είναι η καλύτερη από τότε που άρχισε να δημοσιεύεται το «Democracy Index», πριν από 18 χρόνια. Οι χειρότερες βαθμολογίες της χώρας μας, μεταξύ 7,23 και 7,29, καταγράφηκαν επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, την τριετία μεταξύ του 2016 και του 2018.

Η αναβάθμιση της Ελλάδας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία με δεδομένο ότι έρχεται σε μία συγκυρία όπου η δημοκρατία υφίσταται πιέσεις παγκοσμίως, με το «Economist» να σημειώνει ότι σε όλες τις ηπείρους πλην της Ευρώπης οι μετρήσεις είναι χειρότερες σε σύγκριση με το 2022.

Η μέση παγκόσμια βαθμολογία για το 2023 ήταν 5,23, που συνιστά το χειρότερο μέσο επίπεδο στην ιστορία του δείκτη.

Η Δυτική Ευρώπη, στην οποία περιλαμβάνεται η Ελλάδα, παραμένει η πιο δημοκρατική περιοχή στον κόσμο, καθώς το 71% των χωρών της θεωρούνται «πλήρεις δημοκρατίες». Ουραγός στην περιοχή μας είναι η Τουρκία, η οποία κατατάσσεται στα «υβριδικά καθεστώτα».

O Economist κάνει ειδική αναφορά στην καθιέρωση της επιστολικής ψήφου αναδεικνύοντας ιδιαίτερα ότι οι Έλληνες της διασποράς διευκολύνονται να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής, ενώ προηγουμένως θα έπρεπε να ταξιδέψουν στην Ελλάδα την ημέρα των εκλογών για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Πηγή: skai.gr

