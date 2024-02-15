Την ομιλία του ΓΓ του ΚΚΕ επί του σχεδίου νόμου για την ισότητα στο γάμο, σχολίασε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος στη συζήτηση που εξελίσσεται στην ολομέλεια.

«Επειδή είναι ιστορική αυτή η ψηφοφορία και δυστυχώς, λυπάμαι πάρα πολύ που το ΚΚΕ στέκεται απέναντι σε αυτή τη σημαντική μεταρρύθμιση, για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων, θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Ο κ. Κουτσούμπας αφιέρωσε 43 λεπτά για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Ένα κόμμα, το οποίο λέει ότι είναι κοντά στον άνθρωπο, κοντά στα δικαιώματα του ανθρώπου αλλά τελικά μάχεται για μια πάλη ιδεών που δεν αφορά τα πραγματικά ανθρώπινα προβλήματα του σήμερα, αποφάσισε να μείνει εκτός αυτής της σημαντικής θεσμικής κατάκτησης» είπε ο Άκης Σκέρτσος και πρόσθεσε:

«Είδαμε σήμερα μια σκέψη η οποία είναι ολοκληρωτική, απολιθωμένη και μονολιθική. Αυτό είναι το πρόβλημα του ΚΚΕ δυστυχώς και ήθελα, εφόσον υπάρχει ιστορική εμπειρία, να υπάρξει μια αυτοκριτική και ένας αναστοχασμός ως προς στις δυστοπίες που έχουν παραχθεί από κομμουνιστικά καθεστώτα έναντι των ομοφυλόφιλων συνανθρώπων μας. Θα ήθελα να ακούσω μια καταδίκη των στρατοπέδων συγκέντρωσης στην Κούβα πριν έρθει το ΚΚΕ να μας πει ότι "ναι μεν αλλά, συμφωνεί αλλά καταψηφίζει" ή θα ήθελα, εφόσον υπάρχει μια συνέπεια ως προς τα ζητήματα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, να καταψηφίσει αυτό το άρθρο αλλά να υπερψηφίσει όλα τα υπόλοιπα. Κάθε άλλη δικαιολογία, είναι αυτό. Είναι δικαιολογία και τίποτα άλλο».

Στον υπουργό Επικρατείας απάντησε ο ΓΓ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπας. «Ο κ. Σκέρτσος αναγκάζεται να απαντήσει στην 45λεπτη, όπως είπε, ομιλία μου, η οποία ήταν τεκμηριωμένη. Αυτό δείχνει ότι θέλει να απαντήσει, όχι στο ΚΚΕ ή να του ζητήσει πάλι να διευκρινίσει. Αλλά θέλει να απολογηθεί, στους βουλευτές του κόμματος του» σχολίασε ο ΓΓ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε: «Ο κ. Σκέρτσος θέλει να απολογηθεί στο εκλογικό σώμα της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχουν καμία ομοφοβία, καμία τρανσοφοβία, όπως δεν έχει και το ΚΚΕ, και μιλάνε με συγκεκριμένα επιχειρήματα. Το ζήτημα της προστασίας των παιδιών είναι κυρίαρχο θέμα και αυτό το αγνόησε η Νέα Δημοκρατία και από την άποψη του χρόνου, που έδωσε για συνολική επιστημονική αναλυτική συζήτηση, όχι μόνο ανάμεσα στους βουλευτές αλλά και από επιστημονικούς φορείς που θέλανε να εκθέσουν τα επιχειρήματά τους και να δώσουν την ουσία των θέσεων τους. Η στάση αυτή δείχνει αυτό το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία. Να χαίρεστε αυτόν τον προοδευτισμό, αυτό είναι συντήρηση του κακίστου είδους, είναι οπουρτουνισμός, είναι τυχοδιωκτισμός».

