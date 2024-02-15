Της Πηνελόπης Γκάλιου

Το τελικό crash test έναντι του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών αναμένεται να περάσει σήμερα η κυβέρνηση, ενόψει της ψήφισης του πολυθρύλητου νομοσχεδίου απόψε από την Ολομέλεια της Βουλής.

Το κλίμα στο Μέγαρο Μαξίμου είναι αισιόδοξο για την εικόνα που θα παρουσιάσει εν τέλει η κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος καθώς εκτιμάται πως οι βουλευτές που θα υπερψηφίσουν το επίμαχο νομοσχέδιο θα υπερβούν τους 100, με τους τελευταίους υπολογισμούς να ανεβάζουν τον εν λόγω αριθμό ακόμα και στους 110.

Ειδικότερα, οι βουλευτές που διαφωνούν κατηγορηματικά και προτίθενται να επιμείνουν μέχρι τέλους, καταψηφίζοντας το νομοσχέδιο, φτάνουν τους 19, ενώ περισσότεροι είναι εκείνοι που θα επιλέξουν τη διέξοδο της αποχής από την ψηφοφορία, οι οποίοι μπορεί να φτάσουν και τους 39.

Στο "όχι" προσανατολίζονται σύμφωνα με πληροφορίες οι βουλευτές: Αντ. Σαμαράς , Άν. Καραμανλή, Κ.Καραγκούνης, Μ.Σαλμάς, Αν. Κατσανιώτης, Κ. Γκιουλέκας, Θ. Καράογλου, Β. Γιόγιακας, Μ. Χρυσομάλλης, Ιωαν. Πασχαλίδης, Στ. Γκίκας, Θ. Δαβάκης, Μ. Χαρακοπουλος, Χ. Αθανασίοιυ, Γ. Καρασμάνης, Μπαραλιάκος, Ευρ. Στυλιανίδης, Φ. Αραμπατζή, Θ. Λεονταρίδης, χωρίς να αποκλείεται 2-3 εξ αυτών να επιλέξουν τελικά την αποχή.

Αυτη τη στάση πάντως, να απέχουν από την ψηφοφορία, σύμφωνα με τι ίδιες πληροφορίες φαίνεται πως είναι αποφασισμένοι να επιλέξουν οι βουλευτές: Ν.Μηταράκης, Θ. Πλευρης, Γ. Ανδριανος, Δ. Κουβελας, Γ. Γεωργαντας, Χ. Μπουκωρος, Β.Οικονομου, Στ.Πέτσας, Κ. Κατσαφάδος, Π. Μάντας, Δ. Ακτύπης, Σπ. Κουλκουδίνας, Χ.Κέλλας, Τ. Δημοσχάκης, Αθ. Καββαδάς, Γ. Τραγάκης, Δ. Κυριαζίδης, Χ. Στεφανάδης, Δ. Μαρκόπουλος, Μ. Καφούρος, Δ. Καλογερόπουλος, Μ. Παπαδόπουλος, Γ. Βλάχος, Μ. Κόνσολας, Αγγ. Συρίγος, Ιωαν. Γιάτσιος, Στ. Παπασωτηρίου, Γ. Καλλιάνος, ενώ αμφιταλαντευόμενοι εμφανίζονται για την τελική στάση τους οι βουλευτές Σ. Λιβανός, Αθ. Λιούτας και Β. Βασιλειάδης.

Παρόλα αυτά, το κυβερνητικό επιτελείο και οι υποστηρικτές του επίμαχου νομοσχεδίου εξακολουθούν να είναι σε συναγερμό, επιχειρώντας έστω και την τελευταία στιγμή να πείσουν εκείνους τους γαλάζιους βουλευτές, που διατυπώνουν τις πιο ήπιες επιφυλάξεις από τη μια και από την άλλη να υπενθυμίσουν στους κάθετα διαφωνούντες την εναλλακτική που είχε δώσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός από την αρχή της συζήτησης των νέων ρυθμίσεων, τη διέξοδο της αποχής από την ψηφοφορία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή σήκωσε και προσωπικά το μεγάλο βάρος που φέρει η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση, αναμένεται να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής στη 1 το μεσημέρι επιχειρηματολογώντας επί της αναγκαιότητας και του δικαιωματικού χαρακτήρα που έχει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και όσων άλλων δικαιωμάτων απορρέουν από αυτόν.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός αναμένεται να στείλει και τα απαραίτητα μηνύματα προς τους αναποφάσιστους της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας και σε εκείνους που διατηρούν ακέραιους τους προβληματισμούς τους στην κατεύθυνση που ήδη έχει δοθεί. Δηλαδή την «αξιοπρεπή στάση» της αποχής από τη ψηφοφορία, προς αποφυγήν δημιουργίας πολιτικών εντυπώσεων και συνειρμών, που σε καμία περίπτωση όπως σχολιάζουν κυβερνητικοί παράγοντες, δεν έχουν σχέση με την συνοχή της παράταξης.

Τα βλέμματα όλων ωστόσο, στρέφονται αναπόφευκτα και στη στάση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος όπως έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι είναι κάθετα αντίθετος με το νομοσχέδιο και μέχρι σήμερα η αντίθεσή του αυτή τον έχει φέρει αρκετές φορές σε ευθεία αντιπαράθεση με το Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να διατυπώσεις τις απόψεις και τη διαφωνία του και από βήματος Βουλής, και παρασκηνιακές εκτιμήσεις προεξοφλούν ότι θα ασκήσει έντονη κριτική, η οποία πιθανότατα να μην περιοριστεί μόνο στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου αλλά να επεκταθεί στην γενικότερη κυβερνητική πολιτική. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, όποια στάση κι αν κρατήσει ο πρώην πρωθυπουργός, δεν αναμένεται να υπάρξει άμεση και ευθεία απάντηση από τον πρωθυπουργό.

Σε κάθε περίπτωση, το μέγεθος των αντιδράσεων και των διαφωνιών στην κυβερνώσα παράταξη , όπως και στα υπόλοιπα κόμματα που έχουν επίσης εσωκομματικές διαφωνίες, θα αποτυπωθεί στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί του επίμαχου νομοσχεδίου, η οποία θα είναι ονομαστική και ο κάθε βουλευτής θα αναλάβει να σηκώσει το βάρος της απόφασης και της στάσης του.

Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο για να εγκριθεί θα πρέπει να εξασφαλίσει την πλειοψηφία επί των παρόντων, αλλά αυτή η πλειοψηφία δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 75 ψήφων.

Πηγή: skai.gr

