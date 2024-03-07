Τη δυνατότητα στους γιατρούς του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο, δίνει το υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου με τίτλο: «Δράσεις δημόσιας υγείας - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας» που τέθηκε από σήμερα Πέμπτη σε δημόσια διαβούλευση.

Με το ίδιο νομοσχέδιο δίνεται το «πράσινο φως» για εμβολιασμούς κορωνοϊού στα φαρμακεία, έναντι 5 ευρώ από τους πολίτες, ενώ προβλέπονται επιπλέον χρεώσεις 1 και 3 ευρώ για διαγνωστικές εξετάσεις.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι να ωφεληθεί το κοινωνικό σύνολο -όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση- και η ρύθμιση επειγόντων ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

«Στις 4 Ιανουαρίου ορκίστηκα Υπουργός Υγείας για δεύτερη φορά. Στις 7 Μαρτίου, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το πρώτο μας ερανιστικό νομοσχέδιο για να λύσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα χρόνια προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας... Είμαι περήφανος που κινηθήκαμε με αστραπιαία ταχύτητα», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Η Δημόσια Διαβούλευση του πρώτου μας Ερανιστικού Νομοσχεδίου ξεκίνησε. Η διάταξη για την διαγραφή των προστίμων των ανεμβολίαστων θα συμπεριληφθεί στην κατάθεση του νομοσχεδίου https://t.co/pU2qWBpBCZ — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 7, 2024



Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η ρύθμιση επειγόντων ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου που αποβλέπουν, ενδεικτικά:

• Στη διεύρυνση της δυνατότητας των ιατρών του Ε.Σ.Υ. να ασκούν ιδιωτικό έργο αξιοποιώντας την κλινική εμπειρία τους και στη θέσπιση των αναγκαίων προς τούτο όρων και προϋποθέσεων,

• Στον προσδιορισμό της φύσης του εισοδήματος των ιατρών Ε.Σ.Υ. από τη διενέργεια απογευματινών χειρουργείων ως εισόδημα από άσκηση ιδιωτικού έργου,

• Στην αντιμετώπιση άμεσων ζητημάτων των υγειονομικών δομών και Υγειονομικών Περιφερειών, καθώς και ζητημάτων που άπτονται της χορήγησης ιατρικών και νοσηλευτικών ειδικοτήτων,

• Στη συγκέντρωση της προμήθειας των νοσοκομειακών φαρμάκων σε ένα φορέα, την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), με σκοπό την ταχύτερη εκκαθάριση και εξόφληση των προμηθευτών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»,

• Στον εξορθολογισμό και την συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης,

• Στην επίλυση ζητημάτων εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, ιδίως του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.),

• Στην επίτευξη εμβολιαστικής κάλυψης και καλύτερης επιτήρησης της εξέλιξης μετάδοσης της νόσου Covid-19,

• Στην προώθηση ταχείας υλοποίησης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Στις 4 Ιανουαρίου ορκίστηκα Υπουργός Υγείας για δεύτερη φορά. Στις 7 Μαρτίου, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το πρώτο μας ερανιστικό νομοσχέδιο για να λύσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα χρόνια προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ως σημαντικότερο από όλα ξεχωρίζω τη διεύρυνση της δυνατότητας των ιατρών να ασκούν ιδιωτικό έργο αξιοποιώντας την κλινική εμπειρία τους, έτσι ώστε να δώσουμε περαιτέρω κίνητρα για να γίνει ελκυστικότερη η θέση του γιατρού στο ΕΣΥ όπως επίσης και η λύση των όποιων ζητημάτων δημιουργούνται από τη λειτουργεία των απογευματινών χειρουργείων. Κατά τα λοιπά, υπάρχουν πολλές διατάξεις που στο σύνολο τους θα βοηθήσουν πάρα πολύ τη λειτουργία του συστήματος. Είμαι περήφανος που κινηθήκαμε με αστραπιαία ταχύτητα».

Δείτε το νομοσχέδιο σε διαβούλευση στο ακόλουθο link:

http://www.opengov.gr/yyka/?p=4588

