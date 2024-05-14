Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποβίβασε τον Νικολάι Πάτρουσεφ, έναν πολεμιστή του Ψυχρού Πολέμου που διαμόρφωσε τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας του Κρεμλίνου, σε θέση επόπτη της ναυπηγικής βιομηχανίας, ενώ ανέδειξε δύο νεότερους υπολοχαγούς σε ανώτερες θέσεις στο Κρεμλίνο.

Από τότε που ο 71χρονος επικεφαλής του Κρεμλίνου ορκίστηκε σαν τσάρος για μια νέα προεδρική θητεία στις 7 Μαΐου, ο Πούτιν άλλαξε τον υπουργό Άμυνας εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και έδωσε σε μια νέα γενιά αξιωματούχων ευρεία επιρροή στην οικονομία.

Ο Πούτιν διατήρησε τον 52χρονο Αντόν Βάινο ως προσωπάρχη, τον 63χρονο Αλεξεί Γκρόμοφ και τον 61χρονο Σεργκεί Κιριγιένκο ως πρώτους αναπληρωτές προσωπάρχες, αλλά έδωσε στον πρώην σωματοφύλακα Αλεξέι Ντιούμιν , 51 ετών, μια θέση στο Κρεμλίνο και ανέδειξε τον Μαξίμ Οράσκιν, 41 ετών, σε αναπληρωτή προσωπάρχη.

Ο Πάτρουσεφ, πρώην αξιωματικός της KGB από την Αγία Πετρούπολη, όπου γεννήθηκε ο Πούτιν, μετακινήθηκε από την καρδιά του σύγχρονου πολιτικού γραφείου, όπου εργαζόταν επί 16 χρόνια ως γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, στη θέση του επόπτη της ναυπηγικής βιομηχανίας ως σύμβουλος του Κρεμλίνου.

Ο 46χρονος γιος του, Ντμίτρι Πάτρουσεφ, προήχθη ωστόσο στη θέση του αντιπροέδρου της ρωσικής κυβέρνησης με αρμοδιότητα τη γεωργία.

«Ο Ορέσκιν προήχθη, ο Ντιούμιν ήρθε πιο κοντά και ο Πάτρουσεφ ο πρεσβύτερος υποβιβάστηκε σημαντικά», δήλωσε στο Reuters ανώτερη ρωσική πηγή υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας τέτοιων δημόσιων σχολίων.

Παρόλο που ο Πούτιν, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του, ξεκινά μια νέα εξαετή θητεία και αναμένεται να κυβερνήσει για τα επόμενα χρόνια, οι ανασχηματισμοί του ελέγχονται στενά από τους παρατηρητές του Κρεμλίνου για να διακρίνουν αν ο ίδιος ετοιμάζει πιθανούς υποψηφίους για τη διαδοχή του.

Δεν υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το ποιον μπορεί να επιλέξει ο Πούτιν ως μελλοντικό διάδοχο. Ωστόσο, τα ονόματα των Ντιούμιν, Ορέσκιν και Πάτρουσεφ του νεότερου- όλοι του αναβαθμίσθηκαν κατά τον τελευταίο ανασχηματισμό - αποτελούν εδώ και καιρό αντικείμενο εικασιών μεταξύ της πολιτικής ελίτ της Μόσχας.

Ο Ντιούμιν , παραμένει μία από τις πιο εντυπωσιακές προαγωγές, καθώς βρέθηκε στο Κρεμλίνο αφού υπηρέτησε ως περιφερειακός κυβερνήτης της περιοχής Τούλα της Ρωσίας.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι θα επιβλέπει την αμυντική βιομηχανία, το συμβουλευτικό όργανο του Κρατικού Συμβουλίου και τον αθλητισμό.

Ο Ντιούμιν μπήκε στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φρουράς της Ρωσίας (FSO), η οποία διασφαλίζει την ασφάλεια της ελίτ του Κρεμλίνου, το 1995 και ήταν υπεύθυνος της φρουράς του Πούτιν κατά τη διάρκεια της πρώτης και της δεύτερης θητείας του. Έχει επίσης εργαστεί ως αναπληρωτής επικεφαλής της GRU (ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών).

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Πάτρουσεφ ο πρεσβύτερος, 72 ετών, θα μεταφέρει την τεράστια εμπειρία του σε έναν ρόλο ελαφρώς διαφορετικού χαρακτήρα, αλλά ότι η ναυπηγική βιομηχανία είναι «ένας απολύτως στρατηγικός τομέας» και δεν απέκλεισε ότι θα του ανατεθούν περαιτέρω αρμοδιότητες.

Η παραμονή του στο Κρεμλίνο σημαίνει ότι ο Πάτρουσεφ ο πρεσβύτερος θα εξακολουθεί να έχει πρόσβαση στον Πούτιν, τον ανώτατο ηγέτη της Ρωσίας, και να διατηρεί έναν βαθμό επιρροής.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε επίσης σήμερα, ότι η νέα θέση του πρώην υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού ως γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας του δίνει ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων που έχουν «μεγάλη σημασία για τη χώρα».

Στην κυβέρνηση, ο Ντενίς Μαρτίνοφ, 55 ετών, ανέλαβε τον ρόλο του πρώτου αντιπροέδρου της κυβέρνησης και θα διευθύνει τη βιομηχανία, ενώ ο Αλεξάντερ Νόβακ, 52 ετών, θα παραμείνει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και θα επιβλέπει την ενέργεια, αλλά θα αναλάβει επιπλέον καθήκοντα για τη διαχείριση της οικονομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

