Μια νέα εξέλιξη παρουσιάζει η υπόθεση θανάτου της 63χρονης γυναίκας στη Χαλκίδα την περασμένη Παρασκευή. Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στην Έξω Παναγίτσα και αρχικά εκτιμήθηκε ότι προέκυψε από πτώση. Ωστόσο, τελικά διαπιστώθηκε πως κάποιος ή κάποιοι μαχαίρωσαν την άτυχη γυναίκα.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, το πόρισμα του ιατροδικαστή έδειξε ότι το 63χρονο θύμα έφερε τουλάχιστον πέντε μαχαιριές στον αυχένα, ενώ φαίνεται πως την είχαν ρίξει από τις σκάλες του πρώτου ορόφου.

Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομία η είσοδος δεν έφερε σημάδια παραβίασης.

Υπενθυμίζεται ότι την αστυνομία ειδοποίησε η γυναίκα που εργαζόταν για το θύμα λέγοντας ότι την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της.

