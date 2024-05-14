Σε συμφωνία κατέληξαν για τον τερματισμό των φιλοπαλαιστινικών διαδηλώσεων οι πρυτανικές αρχές του Χάρβαρντ και οι φοιτητές, όπως ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές νωρίτερα.

Στη συμφωνία προβλέπεται ότι οι φοιτητές θα διαλύσουν τον καταυλισμό στον περιβάλλοντα χώρο του πανεπιστημίου ενώ οι πρυτανικές αρχές συμφώνησαν να συζητήσουν μαζί τους τις αιτιάσεις για τον τερματισμό συμφωνιών που σχετίζονται με το Ισραήλ και να εξετάσουν την επαναφορά φοιτητών των οποίων η φοίτηση είχε ανασταλεί.

Υπενθυμίζεται ότι οι περισσότερες διαδηλώσεις φοιτητών σε άλλες πανεπιστημιουπόλεις τερματίστηκαν έπειτα από επέμβαση της αστυνομίας.

Ο συνασπισμός που ενορχηστρώνει τη διαδήλωση που διαρκεί τρεις εβδομάδες στο Χάρβαρντ «Έξω από την Κατεχόμενη Παλαιστίνη» ανακοίνωσε ότι «ψήφισε δημοκρατικά να τερματίσει τον καταυλισμό του μετά από 20 ημέρες».

Το τέλος της κατασκήνωσης ήρθε καθώς η πανεπιστημιούπολη άδειαζε για το τέλος της σχολικής χρονιάς, τα κτίρια έκλειναν και οι καθιστούσαν δύσκολο να διατηρηθούν οι διαμαρτυρίες.

Η δήλωση του Χάρβαρντ ανέφερε ότι ο Δρ. Γκάρμπερ «θα συνέχιζε μια συνάντηση μεταξύ των συμμετεχόντων στον καταυλισμό και του προέδρου της επιτροπής για μια συζήτηση σχετικά με ερωτήσεις των φοιτητών που σχετίζονται με τις δωρεές».



Πηγή: skai.gr

