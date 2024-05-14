Επεισόδια ξέσπασαν έξω από το κοινοβούλιο της Γεωργίας μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου σήμερα Τρίτη για τους «ξένους πράκτορες» – που καταδικάστηκε ως πράξη καταστολής εμπνευσμένη από το Κρεμλίνο.

Τα ΜΑΤ που βρισκόντουσαν έξω από το κοινοβούλιο έκαναν χρήση δακρυγόνων απέναντι στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί με αποτέλεσμα ορισμένοι διαδηλωτές να χρειαστούν ιατρική βοήθεια. Η αστυνομία προχώρησε στη συνέχεια σε προσαγωγές.

Μετά την ψήφιση του νόμου, οι βουλευτές φυγαδεύτηκαν από το κτίριο με τη βοήθεια ειδικής συνοδείας προκειμένου να αποφύγουν το οργισμένο πλήθος που βρισκόταν απέξω.

Το απόγευμα και αφού ζητωκραύγαζαν οι διαδηλωτές τα ΜΑΤ αποσύρθηκαν ξαφνικά πίσω στο κοινοβουλευτικό κτίριο με τους διαδηλωτές να παραμένουν έξω από το κοινοβούλιο

Πιάστηκαν στα χέρια οι βουλευτές

Η βία εξαπλώθηκε στην αίθουσα, με δώδεκα βουλευτές να έχουν πιαστεί στα χέρια και έναν βουλευτή, από το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο, τον Ντιμίτρι Σαμχαράτζε να ορμά προς τον Λεβάν Χαμπεϊσβίλι, τον πρόεδρο του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης Ενωμένο Εθνικό Κίνημα, αφού ο Χαμπεϊσβίλι τον κατηγόρησε ότι οργάνωσε τον όχλο για να ξυλοκοπήσει υποστηρικτές της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα μέσα ενημέρωσης ή οι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών στη Γεωργία που λαμβάνουν περισσότερο από το 20% της χρηματοδότησής τους από το εξωτερικό θα πρέπει να εγγραφούν ως «οργανώσεις που εξυπηρετούν τα συμφέροντα μιας ξένης δύναμης».

Το κοινοβούλιο της Γεωργίας ενέκρινε σήμερα στην τρίτη και τελική ψηφοφορία επί του συνόλου το νομοσχέδιο περί ξένων πρακτόρων που έχει προκαλέσει πολιτική κρίση στη χώρα του Νοτίου Καυκάσου.

Στο νομοσχέδιο αυτό μπορεί να ασκήσει βέτο η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, αλλά το κοινοβούλιο μπορεί να το παρακάμψει διεξάγοντας μια επιπρόσθετη ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου.

Κατά την ψηφοφορία, οι βουλευτές υποστήριξαν τις προτάσεις που υπέβαλε το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο με 84 ψήφους υπέρ και 30 κατά, μετά από εβδομάδες συζητήσεων και αρκετούς καυγάδες στην αίθουσα της συνέλευσης. Πλήθος κόσμους συγκεντρώθηκε έξω από το κτήριο του κοινοβουλίου με πανό, σφυρίχτρες, βουβουζέλες, χτυπώντας ακόμη και κατσαρόλες και τηγάνια σε μια προσπάθεια να ακουστεί από τους νομοθέτες την ώρα της συζήτησης.

