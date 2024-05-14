Ποινή φυλάκισης 4 μηνών, με 3ετη αναστολή, επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε 45χρονο, ο οποίος προσποιούμενος τον υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, ζήτησε 2.000 ευρώ από ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για να μεσολαβήσει ώστε να ματαιωθεί δήθεν φορολογικός έλεγχος στην επιχείρησή του.

Οι δικαστές τον έκριναν ένοχο για αντιποίηση αρχής και εμπορία επιρροής - περί μεσαζόντων, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, ενώ τον αθώωσαν για την πράξη της απάτης, καθώς το 36χρονο θύμα που τον κατήγγειλε δήλωσε ότι έχει αποκατασταθεί οικονομικά και ηθικά.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο κατηγορούμενος συνελήφθη στα τέλη του προηγούμενου μήνα ύστερα από αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία ο ίδιος προσήλθε σε προκαθορισμένο ραντεβού με τον καταγγέλλοντα παραλαμβάνοντας σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα μέρος του ποσού που είχε συμφωνήσει ως αμοιβή για τις υποτιθέμενες υπηρεσίες του.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έλαβε ένα μήνυμα στο κινητό του ότι θα γίνει έλεγχος στο μαγαζί του από κλιμάκιο της εφορίας. «Ο αποστολέας του μηνύματος παρουσιάστηκε ως συμβασιούχος στο υπουργείο Οικονομικών στην Αθήνα και ανέφερε ότι μπορεί να ασκήσει επιρροή σε άλλο υπάλληλο που είναι διεφθαρμένος και χρηματίζεται για να ματαιωθεί ο έλεγχος. Ζήτησε 1.000 ευρώ για να μην έρθει το κλιμάκιο στο μαγαζί και άλλα 1.000 ευρώ να βγω από τη λίστα τους», ανέφερε ο μάρτυρας.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν πείστηκε και απευθύνθηκε στην ΕΛ.ΑΣ. Τόνισε δε ότι ο 45χρονος -τον οποίο γνώριζε καθώς διατηρούσε παλιότερα επιχείρηση απέναντι από το μαγαζί του- τον αποζημίωσε, αφού χρειάστηκε να κλείσει ένα 24ωρο το κατάστημά του υπό τον φόβο του υποτιθέμενου ελέγχου.

Στην απολογία του, ο 45χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος δηλώνοντας ότι βρισκόταν σε απελπισία. «Ούτε εγώ δεν ξέρω πώς το ξεκίνησα αυτό. Δεν είχε καμία λογική. Το παραδέχθηκα και το μετάνιωσα από την πρώτη στιγμή και ζήτησα συγγνώμη. Δεν το έχω κάνει άλλη φορά. Κατάλαβα ότι πήγα να βλάψω έναν άνθρωπο», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.