Η Κίνα προειδοποίησε σήμερα πως η αύξηση των αμερικανικών δασμών σε κινεζικά προϊόντα κατά 18 δισ. δολάρια "θα επηρεάσει σοβαρά" τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.

"Αυτό θα επηρεάσει σοβαρά το κλίμα διμερούς συνεργασίας", ανέφερε σε μια ανακοίνωση το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου, καλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να "αναιρέσουν αμέσως τις λανθασμένες αποφάσεις τους και να ακυρώσουν τα επιπλέον δασμολογικά μέτρα εναντίον της Κίνας".

Το Πεκίνο ζητεί από την Ουάσινγκτον να "διορθώσει αμέσως τα λάθη της και να ακυρώσει την αύξηση των τελωνειακών δασμών απέναντι στην Κίνα".

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα την αύξηση κατά 18 δισ. δολάρια αυτών των δασμών που εφαρμόζονται σε κινεζικά προϊόντα, προκειμένου να "προστατευθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις και οι Αμερικανοί εργαζόμενοι" από έναν "αθέμιτο" σύμφωνα με την Ουάσινγκτον ανταγωνισμό.

Οι νέοι δασμοί αφορούν περίπου δέκα βιομηχανικούς τομείς που θεωρούνται "στρατηγικοί", όπως αυτοί των ημιαγωγών, των κρίσιμων ορυκτών, των ιατρικών προϊόντων ή ακόμη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όπου οι δασμοί, για παράδειγμα, θα αυξηθούν από το 25% στο 100%.

Εκτός από τον τετραπλασιασμό των δασμών για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η Ουάσινγκτον αυξάνει τους δασμούς στον χάλυβα και στο αλουμίνιο από το 7,5% στο 25%, όπως και για τις μπαταρίες, και τους δασμούς για τους ημιαγωγούς από το 25% στο 50%, αύξηση που θα ισχύσει επίσης και για τα ηλιακά πάνελ και ορισμένα ιατρικά προϊόντα.

Για το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου, που εκφράζει την "έντονη αποδοκιμασία" του, οι Ηνωμένες Πολιτείες "πολιτικοποιούν και εργαλειοποιούν τα οικονομικά και εμπορικά θέματα" και βλέπει σε αυτήν την απόφαση "μια χαρακτηριστική περίπτωση πολιτικής χειραγώγησης".

Η αύξηση των δασμών δεν "συνάδει με το πνεύμα ομοφωνίας που είχε εξευρεθεί από τους δύο αρχηγούς κρατών", προστίθεται στην ανακοίνωση, σε μια αναφορά στη συνάντηση των προέδρων Σι Τζινπίνγκ και Τζο Μπάιντεν πέρυσι.

"Η Κίνα θα λάβει αποφασιστικά μέτρα προκειμένου να υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της", αναφέρει.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν δήλωσαν πως τα μέτρα είναι "προσεκτικά στοχευμένα" και δεν είναι πιθανό να επιδεινώσουν την πληθωριστική κρίση η οποία έχει ήδη προκαλέσει την οργή των Αμερικανών ψηφοφόρων και έχει θέσει σε κίνδυνο την προσπάθεια επανεκλογής του Μπάιντεν.

Ορισμένοι αναλυτές λένε πως η επίδραση της νέας αύξησης των δασμών στην Κίνα μπορεί να είναι περιορισμένη βραχυπρόθεσμα.

Αναλυτές της Nomura ανέφεραν σε χθεσινό σημείωμά τους πως οι εξαγωγές στις ΗΠΑ κινεζικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ιατρικών εφοδίων και προϊόντων ημιαγωγών αντιστοιχούν μόλις στο 5,9% των συνολικών εξαγωγών της Κίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε λιγότερο από το 1% των συνολικών εξαγωγών της Κίνας.

Ωστόσο, οι αυξανόμενες γεωπολιτικές ανησυχίες για τη σχέση ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου μπορεί να πλήξουν την εμπιστοσύνη της αγοράς, ενώ η οικονομία της Κίνας αντιμετωπίζει επίσης προκλήσεις από μια παρατεταμένη αδυναμία στον τομέα των ακινήτων και μια άτονη ζήτηση.

Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικανός προεδρικός υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως οι νέοι δασμοί που αποφάσισε η κυβέρνηση Μπάιντεν στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, στους ημιαγωγούς και σε ιατρικά προϊόντα θα πρέπει να ισχύσουν και σε άλλους τύπους οχημάτων και προϊόντων.

"Πρέπει επίσης να το κάνουν και σε άλλα οχήματα και πρέπει να το κάνουν σε πολλά άλλα προϊόντα", δήλωσε στους δημοσιογράφους καθώς εισερχόταν στο δικαστήριο για τη δίκη του στη Νέα Υόρκη. "Επειδή η Κίνα τρώει το φαΐ μας αυτή τη στιγμή... Πρέπει να το κάνουν για πολύ περισσότερα από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα".

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ επέκρινε τον νυν πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για το ότι δεν έκανε περισσότερα σχετικά με τις κινεζικές εξαγωγές νωρίτερα και έδωσε τα εύσημα στον εαυτό του για τις δασμολογικές πολιτικές τις οποίες ο Δημοκρατικός διάδοχός του διατήρησε καθώς οι δυο τους θα βρεθούν αντιμέτωποι ξανά στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

"Θέλει (ο Μπάιντεν) να βάλει μεγάλους δασμούς στην Κίνα, που είναι η πρόταση που είπα εγώ, 'Πού ήσασταν για τρεισήμισι χρόνια;' Θα πρέπει να το είχαν κάνει αυτό πριν από πολύ καιρό", είπε ο Τραμπ.

Η ευρύτερη επιβολή δασμών όταν ο Τραμπ ήταν πρόεδρος το 2017-2021 πυροδότησε έναν δασμολογικό πόλεμο με την Κίνα. Ως υποψήφιος αυτή τη χρονιά, έχει αναφερθεί σε δασμούς 60% ή μεγαλύτερους σε όλα τα κινεζικά προϊόντα και σε γενικούς δασμούς 10% σε αγαθά από κάθε χώρα προέλευσης.

Ο Μπάιντεν αναφέρεται στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ως ένα δομικό στοιχείο των σχεδίων του για την αναζωογόνηση της οικονομίας και για το κλίμα.

Ο Τραμπ είπε πως η αυτοκινητοβιομηχανία στο Μίσιγκαν δεν πάει καλά και επέκρινε τις ενέργειες του Μπάιντεν που ενθαρρύνουν την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

