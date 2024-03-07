Στην Ολομέλεια της Βουλής και συγκεκριμένα στη συζήτηση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο: «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου - Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων», θα μιλήσει αύριο Παρασκευή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 11 το πρωί, όπως ενημερώνει το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού.

Εν συνεχεία, συγκεκριμένα στις 13:30, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sultan bin Ahmed Al Jaber, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Πηγή: skai.gr

