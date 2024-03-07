Λογαριασμός
Στη Βουλή την Παρασκευή ο Μητσοτάκης - θα μιλήσει για το ν/σ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Εν συνεχεία ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτω

Μητσοτάκης

Στην Ολομέλεια της Βουλής και συγκεκριμένα στη συζήτηση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο: «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου - Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων», θα μιλήσει αύριο Παρασκευή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 11 το πρωί, όπως ενημερώνει το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού.

Εν συνεχεία, συγκεκριμένα στις 13:30, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sultan bin Ahmed Al Jaber, στο Μέγαρο Μαξίμου.

