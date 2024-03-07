Τους ενοχλεί που αναδεικνύεται όλη η μπόχα του σάπιου καπιταλιστικού κόσμου, αναφέρει το ΚΚΕ, απαντώντας στον εκπρόσωπο της ΝΔ Νίκο Ρωμανό, ο οποίος επέκρινε τη δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα περί φοιτητριών που οδηγούνται σε «sugar daddies» λόγω υψηλών διδάκτρων.

«Στην προσπάθεια τους να υπερασπιστούν το αντιδραστικό κι αντισυνταγματικό τους νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΙ, οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης είχαν μέχρι τώρα καταφύγει στα ψέματα, την συκοφάντηση και τον αυταρχισμό. Τώρα καταφεύγουν και στη γελοιότητα ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, στην αυτογελοιοποίηση» αναφέρει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ.

«Αλήθεια, δεν γνωρίζουν στη ΝΔ ότι η εμπορευματοποίηση της παιδείας σε μια σειρά από χώρες έχει οδηγήσει ακόμη και σε τέτοια φαινόμενα σήψης, σαν κι αυτά που κατήγγειλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφερόμενος σε εκπαιδευτικά «μοντέλα» του εξωτερικού;»

«Δεν γνωρίζουν τα δημοσιεύματα και τις ανατριχιαστικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν νέες φοιτήτριες πατώντας πάνω και στο τεράστιο κόστος σπουδών;»

«Προφανώς και τα γνωρίζουν, απλά τους ενοχλεί όταν ακούγονται γιατί αναδεικνύουν όλη τη μπόχα του σάπιου καπιταλιστικού κόσμου που εκπροσωπούν».

«Υποτιμητική και σεξιστική είναι η αποσιώπηση και η ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα και κυρίως η στήριξη μιας πολιτικής που τα αναπαράγει, όχι η καταγγελία τους. Αν οι εκπρόσωποι της ΝΔ αναζητούν κατάπτυστες, απαράδεκτες, σεξιστικές και υποτιμητικές για το γυναικείο φύλο καταστάσεις, ας κοιτάξουν τις εκδηλώσεις της φοιτητικής τους παράταξης, κοινώς ‘’ας κοιταχτούν στον καθρέφτη’’».

«Είναι βαθιά γελασμένοι, αν νομίζουν ότι με τέτοιες διαστρεβλώσεις και κουτοπονηριές θα ξεφύγουν από τη λαϊκή και νεανική οργή για το κατάπτυστο νομοσχέδιο που θέλουν να ψηφίσουν» καταλήγει ο Περισσός.



