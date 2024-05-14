Οι επικεφαλής της αμερικανικής και ουκρανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν και Ντμίτρο Κουλέμπα γευμάτισαν στο Κίεβο, σε μια πιτσαρία που άνοιξε ένας βετεράνος του πολέμου με τη Ρωσία.

Η επίσκεψη -έκπληξη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στοχεύει να καθησυχάσει τη χώρα για τη στρατιωτική βοήθεια της Ουάσιγκτον.

Ο Ντμίτρο Κουλέμπα υποδέχθηκε τον Μπλίνκεν στην είσοδο του καταστήματος κι έπειτα από έναν θερμό χαιρετισμό, οι δύο άνδρες πέρασαν περίπου 40 λεπτά στο εσωτερικό απολαμβάνοντας μία πίτσα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στο σημείο.

Ukraine’s fight against corruption is critical to its future as a free, prosperous, secure democracy.



Today I heard from anti-corruption leaders on their work to strengthen institutions and shine a light on corruption. pic.twitter.com/erG7eXndGF — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 14, 2024

«Πρέπει να πω ότι ως γνώστης της πίτσας, όπως είναι οι περισσότεροι Αμερικανοί, πιστεύω πως η πίτσα εδώ είναι εξαιρετική. Τη συστήνω ανεπιφύλακτα», δήλωσε ο Άντονι Μπλίνκεν.

Κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης επίσκεψης στο Κίεβο, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε καθίσει με τον Κουλέμπα σε ένα εστιατόριο McDonald's, για να χαιρετίσουν την επιστροφή της αλυσίδας ταχυφαγείων στην Ουκρανία, μετά το κλείσιμό της που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Αυτήν τη φορά, επέλεξαν ένα κατάστημα της αλυσίδας Veterano Pizza, που δημιουργήθηκε το 2015 από έναν Ουκρανό, ο οποίος είχε πολεμήσει εναντίον των φιλορώσων αυτονομιστών, τους οποίους στήριζε στρατιωτικά η Μόσχα στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

«Ορισμένοι άνθρωποι είχαν ασκήσει κριτική σε βάρος μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι σε είχα πάει στα McDonald's και όχι σε ένα ουκρανικό εστιατόριο. Διορθώνουμε επομένως την κατάσταση και συμπληρώνουμε το McDonald's με μια πιτσαρία που ίδρυσαν Ουκρανοί βετεράνοι και έχει αναδειχθεί σε θρυλική τοποθεσία», εξήγησε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

Ένοπλοι φρουροί στέκονταν στην είσοδο του εστιατορίου κατά τη διάρκεια του γεύματος.

Μετά το γεύμα τους, ο Άντονι Μπλίνκεν περπάτησε έως ένα καφέ, για να συναντήσει εκεί εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών της Ουκρανίας.

Κατευθύνθηκε προς την κεντρική πλατεία Μαϊντάν, την οποία διέσχισε συνοδευόμενος από δημοσιογράφους και σταμάτησε για λίγο μπροστά από ένα αυτοσχέδιο μνημείο αφιερωμένο στους στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί στη ρωσική εισβολή, το οποίο αποτελείται από εκατοντάδες μικρές σημαίες της Ουκρανίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έφθασε στο Κίεβο σήμερα νωρίς το πρωί για να διαβεβαιώσει την Ουκρανία για την άφιξη της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας, που καθυστέρησε για μήνες από τις διαμάχες στο Κογκρέσο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

