ΕΕ: Πράσινο φως για τα 50 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ ενέκριναν σήμερα το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που έχει υποβάλει η Ουκρανία, για να μπορέσει να επωφεληθεί από τη μακροοικονομική χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ, ύψους 50 δισεκ. ευρώ ως το 2027.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που έχει υποβάλει το Κίεβο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο καθορίζει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που θα πρέπει να τηρήσουν οι ουκρανικές αρχές προκειμένου να λάβουν τις δόσεις της οικονομικής βοήθειας από την ΕΕ. Μετά τη θετική αξιολόγηση του ουκρανικού προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα μέσα Απριλίου, σήμερα ήρθε και η επίσημη έγκριση από το Συμβούλιο «Ecofin».

Η σημερινή απόφαση θα επιτρέψει στην Επιτροπή να εκταμιεύσει έως και 1,89 δισεκατομμύρια ευρώ σε προχρηματοδότηση, ενώ έχει ήδη καταβληθεί στο Κίεβο, το ποσό των 6 δισεκ. ευρώ, ως χρηματοδότηση-γέφυρα.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Το Συμβούλιο της ΕΕ αξιολογεί θετικά το «Σχέδιο της Ουκρανίας», το οποίο καθορίζει τις προθέσεις της κυβέρνησης της χώρας σχετικά με την ανάκαμψη, την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό της χώρας, καθώς και τις μεταρρυθμίσεις που σκοπεύει να αναλάβει στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας προς την ΕΕ, τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Το Συμβούλιο έκρινε ειδικότερα ότι χάρη σε αυτό το σχέδιο, η Ουκρανία πληροί την προϋπόθεση για στήριξη στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης για την Ουκρανία (έως 50 δισεκατομμύρια ευρώ) και ότι τώρα μπορούν να αρχίσουν να ρέουν τακτικές πληρωμές».

Σημειώνεται ότι η οικονομική υποστήριξη στο πλαίσιο του «Σχεδίου της Ουκρανίας» θα διατεθεί υπό την προϋπόθεση ότι το Κίεβο θα συνεχίσει να υποστηρίζει και να σέβεται αποτελεσματικούς δημοκρατικούς μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός πολυκομματικού κοινοβουλευτικού συστήματος και του κράτους δικαίου, και να εγγυάται τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η οικονομική στήριξη εξαρτάται επίσης από την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την υποστήριξη της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος, την ενίσχυση της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και την καταπολέμηση της διαφθοράς και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Υπενθυμίζεται ότι η «Διευκόλυνση της Ουκρανίας», η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2024, προβλέπει σταθερή χρηματοδότηση έως και 50 δισεκατομμύρια ευρώ, σε επιχορηγήσεις και δάνεια, για τη στήριξη της ανάκαμψης, της ανασυγκρότησης και του εκσυγχρονισμού της Ουκρανίας για την περίοδο 2024 έως 2027. Από αυτά, έως και Euro 32 δισεκατομμύρια προορίζονται ενδεικτικά για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που ορίζονται στο «Σχέδιο της Ουκρανίας», σύμφωνα με το οποίο οι εκταμιεύσεις θα εξαρτώνται από την παροχή προσδιορισμένων δεικτών.

