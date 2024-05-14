Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε σήμερα την «κλιμάκωση των ρωσικών πληγμάτων» στην Ουκρανία και τη ρωσική επίθεση που είναι σε εξέλιξη στη συνοριακή περιφέρεια του Χαρκόβου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Ουκρανό ομόλογο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Παράλληλα ο Μακρόν δήλωσε ότι η χώρα του θα παράσχει πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο.

«Ο αρχηγός του κράτους (Εμανουέλ Μακρόν) καταδίκασε απερίφραστα την κλιμάκωση των ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία, κυρίως κατά των ενεργειακών της υποδομών όπως και την επίθεση που είναι σε εξέλιξη», ανακοίνωσε το Ελιζέ.

Η Ρωσία εξαπέλυσε την Παρασκευή αιφνιδιαστική επίθεση κατά της περιφέρειας του Χαρκόβου, της οποίας η ομώνυμη πρωτεύουσα, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, βρίσκεται κοντά στο κοινό σύνορο των δύο χωρών.

Ο ρωσικός στρατός διαβεβαίωσε σήμερα ότι εισχώρησε «σε βάθος στις (ουκρανικές) άμυνες» και δήλωσε ότι κατέλαβε ένα νέο χωριό σε αυτή τη βορειοανατολική περιοχή της χώρας.

Ο Μακρόν «επανέλαβε την αποφασιστικότητα της Γαλλίας να προσφέρει όλη την απαραίτητη υποστήριξη, διαχρονικά και μαζί με τους εταίρους της, ώστε να ηττηθεί η Ρωσία στον επιθετικό της πόλεμο».

Ο Μακρόν μίλησε αναλυτικά για τις γαλλικές «παραδόσεις μέσα στις επόμενες ημέρες και εβδομάδες προς υποστήριξη της στρατιωτικής προσπάθειας της Ουκρανίας», πρόσθεσε το Ελιζέ χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν που πραγματοποιεί σήμερα αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο, υποσχέθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο ότι η πολυαναμενόμενη εδώ και μήνες αμερικανική βοήθεια είναι «καθοδόν» και αναμένεται να «φθάσει» στη χώρα.

Οι ΗΠΑ, λόγω των εσωτερικών διαφωνιών μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών, χρειάστηκαν μήνες για να αποδεσμεύσουν τη βοήθεια ύψους σχεδόν 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων που υποσχέθηκε ο Λευκός Οίκος, παρά το γεγονός ότι ο ουκρανικός στρατός είχε μεγάλη έλλειψη σε όπλα τη στιγμή που η Ρωσία πραγματοποιούσε πάλι επίθεση το φθινόπωρο και τον χειμώνα 2023-2024.

Ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε τέλος "τη σημασία μιας ολυμπιακής εκεχειρίας προκειμένου η Ρωσία να σταματήσει τις επιχειρήσεις που είναι σε εξέλιξη και να αναληφθούν όλες οι χρήσιμες διπλωματικές πρωτοβουλίες για να αρχίσει μια διαπραγμάτευση με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στα νόμιμα συμφέροντα της Ουκρανίας".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

