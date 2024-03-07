Δόμνα Μιχαηλίδου: Με τις πολιτικές μας, στηρίζουμε έμπρακτα τους συνταξιούχους

Με τους εκπροσώπους των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων, Δημοσίου, OAEE, ΙΚΑ, ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΠΕΣ ΝΑΤ, ΠΣΣ Δικηγόρων, ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ, ΕΣΤΑΜΕΔΕ, συναντήθηκε σήμερα Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η υπουργός, κατά τη διάρκεια της συνάντησής της με τους εκπροσώπους των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων, είχε την ευκαιρία να συζητήσει διεξοδικά τόσο τα αιτήματά τους όσο και τις πρωτοβουλίες που έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση για την έμπρακτη στήριξή τους, μέσω της αύξησης του εισοδήματός τους και της ταχύτατης απονομής των συντάξεων.

Μετά το πέρας της συνάντησης, η κ. Μιχαηλίδου δήλωσε: «Οι πολιτικές μας έχουν ως βασικό γνώμονα την αύξηση του εισοδήματος των συνταξιούχων και τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται η άμεση απονομή των συντάξεων, αλλά και τα κίνητρα τα οποία θεσπίσαμε για τους συνταξιούχους συμπολίτες μας που επιθυμούν να εργαστούν. Καταργήσαμε την παρακράτηση του 30% της σύνταξής τους και, πλέον, την εισπράττουν στο ακέραιο. Αυτό συνεπάγεται επιπλέον έσοδα έως 3.500 ευρώ ετησίως για τον κάθε συνταξιούχο που εργάζεται. Είμαστε κοντά στους συνταξιούχους με πράξεις και έργα. Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν πίσω».

