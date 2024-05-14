Στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καθώς και το θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, αναφέρθηκε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος υπουργός αναφέρθηκε με θετικά λόγια στη συνάντηση ενώ τέθηκε και το ζήτημα των θαλασσίων πάρκων για το οποίο ο Χακάν Φιντάν, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Από την άλλη πλευρά, καταγράψαμε επίσης τις επιφυλάξεις και τις σκέψεις μας σχετικά με το θαλάσσιο πάρκο. Τις εκφράσαμε (στην ελληνική πλευρά). Είπαμε ότι δεν πρόκειται για ένα αθώο περιβαλλοντικό σχέδιο στα μάτια μας, ότι αν προχωρήσει, θα μπει σε θέματα που αφορούν την υφαλοκρηπίδα, που είναι μια κόκκινη γραμμή που μας προβληματίζει, και ότι δεν θα το δεχτούμε»

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ακόμη πως: «Υπήρξε επίσης κατανόηση της αρχής, ότι δεν πρέπει να γίνουν εκατέρωθεν μονομερή βήματα χωρίς να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα. Και οι δύο πλευρές συμφωνούν σήμερα ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε μονομερή βήματα, εκατέρωθεν βήματα και ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε λύση για να συζητήσουμε τα υπάρχοντα προβλήματα, όσο δύσκολα και αν είναι αυτά. Η καλή θέληση και η πολιτική βούληση είναι προφανείς. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας. Με τη θέληση του Θεού, ελπίζω να δούμε σύντομα εξελίξεις όσον αφορά τόσο τα τρέχοντα όσο και τα χρόνια προβλήματα».

